Doctor en economía: "Sánchez no puede seguir en brazos de esta izquierda radical sin experiencia de gestión"

El doctor en economía señala que "no se puede seguir así levantando barreras para ahuyentar la inversión. Se destruye actividad económica o no se crea y se destruye empleo o no se crea. Sánchez no puede seguir en brazos de esta izquierda radical que va de ocurrencia en ocurrencia y sin experiencia de gestión. Calviño ha pedido a Sánchez que se imponga porque nadie sabe qué queremos debido a las distintas políticas que hay dentro del gabinete. España necesita certidumbre, seguridad jurídica, trabajar mucho y recuperar el crecimiento económico. La política la está marcando la parte más comunista del Gobierno y el presidente Sánchez lo está dejando hacer".

"Están todo el día con la amenaza de la nacionalización que siempre desliza Podemos cada vez que puede, sabiendo que tienen esa oportunidad que ha dado la Unión Europea. Si lo que se hace es amenazar con subir impuestos y poner dificultades impositivas, es obvio que el dinero va a huir y no se dan cuenta. Por mucho que suban los impuestos, si no hay qué gravar, la recaudación va a ser mucho menor. No es la política que quiere la Unión Europea para auxiliar a España".

"Las ayudas de la Unión Europea no van a ser gratis, van ligadas a unas reformas estructurales para activar la economía y estabilizar las cuentas, un equilibrio presupuestario en el medio plazo", conluía de explicar el doctor en economía, José María Rotellar, en su intervención para 'El Cascabel' de TRECE.