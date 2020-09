La reflexión de Isabel Díaz Ayuso sobre Salvador Illa y su posible candidatura a la presidencia de Cataluña

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado 'El Cascabel' de TRECE para explicar los detalles de la última reunión que el Gobierno regional ha tenido con el Ministerio de Sanidad para tratar la crisis sanitaria provocada en la comunidad autónoma por la covid-19.

Ayuso ha señalado conocer cuál es el camino a seguir para frenar el avance de la epidemia: “Tenemos una estrategia clara, que no podemos volver a confinar, es la solución que impuso el Gobierno, muy fácil y prolongada de manera política, pero ahora es distinto, nos vamos a arruinar si seguimos encerrados. Los políticos estamos obligados a encontrar los métodos más justos. Confinar al 100% para encontrar al 1% contagiado no es la solución, sino encontrar a ese 1%. La gente necesita ganarse el pan. La gente mayor ha perdido facultades durante el confinamiento, mucha gente ha quedado deprimida. El confinar sin más, es fácil, pero no se trata de eso. Hemos comprado 5 millones de tests, estamos hablando con las farmacias y queremos que el Gobierno nos ayude”.

La reflexión de Ayuso sobre Salvador Illa

En clave política, Ayuso ha comentado su punto de vista sobre la posibilidad que existe de que Salvador Illa sea el próximo candidato del PSC en las elecciones catalanas: "El tiempo lo demostrará si es candidato o no. Yo sí que sé que para un público concreto del independentismo meterse con Madrid es una forma de sumar puntos, porque igual que aquí y en otros muchos sitios de España ser catalán es positivo, allí significa otra cosas. Nosotros vamos a seguir trasladando apoyo a Cataluña y no sé en que escenarios se están metiendo, pero puntúa meterse con Madrid en un escenario independentista que rabia, que odia y que necesita seguir alimentando ese odio para perpetuarse. Ese sentimiento y ese nacionalismo exacerbado que ha roto tanto en Cataluña. El tiempo dirá si es candidato o no, lo que sí sé que meterse con Cataluña en Madrid no aporta nada, pero al revés allí sí".

La presidenta regional también ha subrayado el trato diferente que ha recibido Madrid respecto a otras comunidades autónomas: "Yo no le he odio decir lo mismo durante el verano cuando en Cataluña o en Aragón han tenido una situación tan difícil. Nosotros en Madrid hemos estado para apoyar a Cataluña y Aragón porque es nuestra obligación, como ha estado el presidente de Aragón con mucha altura de miras y siempre tendiendo la mano y ayudando a otros presidentes autonómicos. Desconozco esa motivación, lo que sí sé que si con mis recursos detecto los positivos y el Gobierno con sus competencias me ayuda a establecer esas cuarentenas todo sería más fácil".

�� "A lo largo del verano hemos estado siempre con aforos, cerrando por las noches, haciendo tests, hemos aumentado nuestra capacidad serológica… No hemos dejado de trabajar ni un momento".



�� @IdiazAyuso, presidenta de la @ComunidadMadrid, en #ElCascabel28Spic.twitter.com/g5SY9JK57l — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 28, 2020

Por último, Ayuso ha querido mandar un mensaje "El caso es que Madrid ha sido foco nacional durante todo el verano, incluso cuando no teníamos tasa alta de contagios. Pero ahora lo que toca es decir a los ciudadanos que confíen en las medidas que estamos tomando. Esto está siendo durísimo para nosotros porque no hay medida acertada, porque la pandemia siempre ta va demostrando un camino distinto. Nosotros, humanamente con lo que tenemos, estamos trabajando todos los días en los momentos más difíciles. Yo quiero disculparme ante los ciudadanos porque sé que les vamos a complicar mucho la vida con las restricciones de movilidad, pero si entre todos nos ayudamos lo conseguiremos".