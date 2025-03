Ramón Tamames, en 'El Cascabel' de TRECE: "Sánchez es un autócrata total"

“Sánchez es un autócrata total que ha ido comprando instituciones”. Es la dura crítica del economista Ramón Tamames este martes en ‘El Cascabel’ de TRECE. El que fuera candidato en la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez ha visitado el programa de Antonio Jiménez para opinar sobre la falta de presentación de Presupuestos Generales del Estado por parte del Ejecutivo de coalición.

A juicio de Ramón Tamames, “los Presupuestos son el plan para un año y el debate económico más importante en el Parlamento. No se puede decir que haya falta de tiempo. Lo que tendrá que hacer la oposición es plantear una moción de censura contra el Gobierno”. Si no, “podría prolongarse la putrefacción del Congreso de los Diputados si no se aprueban los PGE”.

El Ejecutivo sostiene que solo llevará al Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estadosi hay un acuerdo previo con los partidos políticos para sacarlo adelante porque, de lo contrario, sería hacer "perder el tiempo" a los diputados en la Cámara Baja con una votación que ya estaría predestinada al fracaso, según las palabras de la portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre someter a votación el proyecto para unas nuevas cuentas públicas.

Así, el presidente Sánchez también evitaría la foto de una nueva derrota parlamentaria.Sumar, socio minoritario de la coalición, ya ha advertido al PSOE de que tiene que presentar una propuesta al Parlamento. De momento, la portavoz Alegría defiende que el Gobierno se encuentra trabajando con las distintas formaciones políticas para que haya PGE en 2025, aunque considera que hay que llevarlos "de forma acordada" porque si no, "podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y por tanto a los ciudadanos", ha expresado.