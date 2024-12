Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, revela el alcance de sus pruebas: "Tiene la capacidad del botón nuclear"

En una reveladora entrevista en El Cascabel de TRECE, el portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, sorprendió a la audiencia al desvelar detalles de la investigación en torno a su cliente, acusado de estar involucrado en varias tramas de comisiones ilegales vinculadas al Gobierno. Durante su intervención con Antonio Jiménez, Bermejo afirmó que las pruebas en poder de Aldama "son contundentes" y sugirió que el presunto comisionista tiene una influencia tan grande que podría hacer "detonarse" situaciones de alto impacto, sin recurrir a chantajes ni amenazas explícitas, sino más bien mediante el poder que sus pruebas tienen para desenmascarar a implicados de alto nivel.

Víctor de Aldama sigue siendo una figura rodeada de misterio. De acuerdo con las investigaciones, de Aldama ha sido un supuesto intermediario en pagos ilícitos a políticos y altos funcionarios públicos.

Según su portavoz, Bermejo, de Aldama no solo cuenta con pruebas que podrían implicar a varios actores clave, sino que también tiene "una capacidad del botón nuclear alucinante".

Europa Press Aldama sale de declarar del Tribunal Supremo

Una de las frases más impactantes de la entrevista fue cuando Bermejo, visiblemente seguro de las pruebas que maneja su cliente, expresó: "Lo bueno que tiene el señor De Aldama es que además es buen cazador. Le voy a explicar. Y no es como la gente se fundamenta, un perturbado que sale enajenado por un problema de carácter, procesado, penal. No, no, no. Hay bastante contundencia, que algún día hablaremos también de cuál es el resultado de todo esto, porque él está muy seguro, y le digo algo, él tiene una capacidad del botón nuclear alucinante, y no estamos hablando de chantajes, hablamos de cosas que son reales."

"Tiene la capacidad del botón nuclear"

Estas palabras parecen tener un doble filo. En primer lugar, subrayan la seguridad con la que de Aldama se enfrenta a las acusaciones, sugiriendo que no se trata de un simple juego de poder o intimidación, sino de un conocimiento profundo y documentado de hechos que podrían causar un gran impacto. "No estamos hablando de chantajes", enfatiza Bermejo, dejando claro que la amenaza que se menciona no es de naturaleza criminal, sino algo mucho más estructural y vinculado a evidencias que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

Además, Bermejo insinúa que el "botón nuclear" no se refiere a una amenaza directa, sino a la capacidad que tendría de Aldama para revelar pruebas que, según él, apuntan a personas de gran influencia. Sin entrar en detalles, el portavoz señala que la situación es mucho más compleja y que, eventualmente, se conocerán los nombres de los implicados.

A lo largo de la entrevista, Bermejo mencionó que la investigación está en una fase delicada, pero que "algún día" se sabrán los nombres de los implicados. Sin embargo, fue evasivo sobre las identidades de estos. Según él, las pruebas que de Aldama posee no solo son clave para su defensa, sino también para destapar una red mucho más amplia que involucra a actores políticos y empresarios que se creían intocables.

EFE El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo

A medida que el caso de Víctor de Aldama avanza, las revelaciones sobre su supuesto poder y la seguridad con la que su portavoz lo defiende abren una nueva fase de incertidumbre en la política española. Las pruebas que de Aldama asegura tener podrían tener un impacto mucho mayor que cualquier intento de chantaje o amenaza directa. La mención de la "capacidad del botón nuclear" es, sin duda, un giro importante que deja entrever que los próximos meses podrían traer consigo nuevas sorpresas, tanto para la política española como para el tejido empresarial que, según las investigaciones, podría estar involucrado.