La radiografía del virólogo Adolfo García Sastre para explicar la situación en España: "Es preocupante"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este lunes de que, entre las medidas para hacer frente al coronavirus, se mantiene la posibilidad de imponer nuevos confinamientos allí donde sea necesario para controlar la transmisión, y ha recordado que en la mayoría de los casos los jueces lo han avalado.

En una rueda de prensa, Simón ha señalado que el confinamiento es una de las respuestas que se puede dar ante el incremento de los contagios en un lugar determinado, aparte de realizar pruebas PCR y poner en cuarentena a los contactos de las personas que hayan resultado infectadas.

Según ha señalado, cualquier confinamiento que establezcan las comunidades autónomas requiere de un control judicial. Sin embargo, ha destacado que hasta ahora prácticamente todas las decisiones de las comunidades autónomas en este sentido han sido aceptadas por los jueces por entender que "están bien fundamentadas y tienen un claro impacto positivo", y alguna propuesta que inicialmente fue rechazada se validó después de ciertas modificaciones.

En 'El Cascabel' ha estado el virólogo Adolfo García Sastre para analizar la evolución de la pandemia en nuestro país con respecto al resto del mundo y ha explicado el motivo por el que, según él, no nos encontramos ante una segunda ola: "Lo que dicen las cifras es que tenemos más contagios y eso es preocupante. Para controlar necesitamos métodos muy rápidos y que la gente cumpla con el distanciamiento social. Por el número de datos es importante que se tomen medidas para intentar apagar estos brotes. No creo que podamos hablar de una segunda ola pero si no se toman medidas contundentes sí que podemos entrar en una segunda ola como si está ocurriendo en Estados Unidos".

Por último, ha explicado las claves para entender qué es en realidad una segunda ola: "En España ha habido una curva que ha bajado y si ahora aparece una curva que sube da la sensación que estamos ante una segunda ola. Es cuestión de terminología. Lo importante es el número de casos que tenemos en cada momento y en España ahora mismo se está produciendo un aumento".