¿Qué pasará con los toros que estaban reservados para San Fermín?

Javier Solano explica en "El Cascabel" la importancia de la cancelación de las fiestas de San Fermín. "En la historia reciente sólo se han cancelado en 1937 y 1938. Se habló de que ante la suspensión de los San Fermines se pudiera aprovechar la fiesta de la ciudad conocida como San Fermines Chiquitos en septiembre para celebrarlos, pero oficialmente no hay nada confirmado. En cualquier caso, si finalmente se decidiera celebrar los San Fermines ese último fin de semana de septiembre, sería un fin de semana, no estaríamos hablando de nueve días, pero yo creo que es muy difícil organizar toda la logística para sólo tres días. Habría que preparar todo el vallado, corridas de toros en el mes de septiembre, algo que no es fácil, por lo que yo personalmente no creo que sea así".

Sobre cómo queda ahora la situación de contratos con toreros y ganaderías, Javier Solano explica que "la Casa de Misericordia, que es quien gestiona tradicionalmente las corridas de toros, suele habitualmente hacer los contratos en el mes de abril, evidentemente no se ha hecho con los toreros, pero sí que los toros están reseñados en las ganaderías. Me imagino que si los contratos con los toros serán rescindidos, como ocurre con todas las ferias. Los ganaderos se tendrán que quedar con ellos. El año que viene esos toros que hubieran venido, ya tendrán cinco años y será más difícil venderlos. Veo muy complicado que tengan una salida comercial, y además es muy caro mantenerlos en el campo durante un año, lo más probable es que muchos acaben en el matadero como otro ganado de carne".

En relación al impacto económico, Solano explica que es muy difícil calcularlo. "Hace años la Cámara de Comercio hizo un informe en el que hablaba de un beneficio en Pamplona de entre 70 y 90 millones, habrá sectores como la hostelería, gasolineras, comercios, muy afectados, cualquier sector que reciba una parte de sus ingresos en esas fechas. Pensemos por ejemplo en una anciana dueña de una casa en la calle Estafetas que cada año alquila su balcón, este año dejará de recibir este ingreso con el que probablemente completaba su pensión".