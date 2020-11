El presidente de los autónomos desvela la solución a la crisis: "Basta con salir a la calle para verlo"

El presidente de la Asociación de trabajadores autónomos, ATA, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE el paquete de medidas presentadas por el partido de Pablo Casado para revitalizar el tejido empresarial en España. Para Lorenzo Amor, “las medidas que presenta el Partido Popular están dialogadas con ATA, forman parte del decálogo que presentamos tras la declaración del estado de alarma y son medidas que van en la buena dirección, ojalá se puedan aplicar. Hay autónomos que no han cerrado su actividad, pero no están ganando lo suficiente para pagar su cuota y sus impuestos”.

�� "Hay que hablar con los autónomos. En España va a haber dos pandemias, una desgraciadamente está pasando factura a muchas personas, pero otra va a ser el reguero de negocios que se van a quedar en el camino". �� @lorenzoamor_ata, presidente @autonomosata, en #ElCascabel10Npic.twitter.com/WLoIKZhv6s — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) November 10, 2020

Lorenzo Amor ha añadido que “los autónomos en España somos 50.000 millones de euros más pobres que el año pasado. Este es el impacto que la pandemia ha tenido para los autónomos, y es una cifra corroborada solo mirando el nivel de endeudamiento y de crédito que han necesitado. 1.600.000 autónomos han visto su actividad caída un 60%, un millón más está en la cuerda floja que se caen, y 300.000 en el cese de actividad, o han cerrado o los ingresos son nulos”.

Lorenzo Amor: "El tejido empresarial no es el problema, es la solución para esta crisis"

Para el presidente de los autónomos, la situación es clara: “La realidad basta con salir a la calle para verla. Hay que hablar con los autónomos. En España va a haber dos pandemias, una está pasando factura a muchas personas en la salud, pero otra va a ser el reguero de negocios que se van a quedar en el camino”.En este sentido, Lorenzo Amor ha asegurado que “las ayudas de ERTE o ceses de actividad solo se contemplan hasta el 31 de enero. La economía no puede seguir esperando a una vacuna. Llevamos 16 días de un estado de alarma y no se ha tomado ni una sola medida económica, solo subir la cuota de alarma. Mientras Alemania va a pagar a los autónomos el 75% de lo que facturaron el año pasado. Me gustaría que no nos pareciéramos en todo a los países de Europa. El tejido empresarial no es el problema, es la solución. Pero el Gobierno y las administraciones no están prestando atención. Es el que puede sacar a los españoles de esta situación”.