El presidente de e-Cristians sobre los datos del Defensor del Pueblo: "No tienen ninguna viabilidad"

Tras la publicación del informe sobre los abusos sexuales en menores del Defensor del Pueblo, muchos medios extrapolaron las cifras del mencionado informe para afirmar que los datos de esos delitos se podían atribuir a personas relacionadas con la Iglesia. Una tesis que para Josep Miró iArdèvol, presidente de e-Cristians, es una "brutalidad". Miró iArdèvol afirma que el resultado de toda la polémica "es una brutal regla de tres que hace 'El País' y que los demás medios han repetido".



El presidente de la organización cristiana critica que "no hace falta ser un experto para saber que 11, que son las personas que en la encuesta dicen que su agresor fue una persona vinculada a la Iglesia, y 8.000, la muestra de la encuesta, 11 sobre 8.000, no se puede deducir que hay 400.000 casos, es una brutalidad, pasar de 11 a 400.000".



Además, Miró iArdèvol explica que la propia encuesta tiene "una serie de elementos que cuestionan" la misma: "Desde el punto de vista técnico, la encuesta tiene un margen de error del 1 %. Es un margen de error muy bajo. Pero es que hay tan pocas respuestas que respondan a autores de la Iglesia, 0'63, que un 1 % no tiene ninguna significación", y expone que el resultado del informe no tiene ninguna viabilidad: "Si tengo 0'63 y el margen de error es un 1 %, me podría salir un resultado negativo. No tiene ninguna viabilidad de poder hacer una proyección sobre el conjunto de la población".



"Deberían existir algunas preguntas de control para verificar que la encuesta no está sesgada", apunta el invitado, y lanza una petición: "Lo que pedimos es que personas independientes hagan un examen de pares de esta encuesta. Del cuestionario, que lo desconocemos". Para Josep Miró iArdèvol existe una clara intención de dañar la imagen de la Iglesia, insiste que en la encuesta: "Son muy pocos los que reflejan que el delincuente estaba vinculado a la Iglesia. No les ha quedado más remedio que inflar el globo".