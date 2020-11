El portavoz de CCOO de los Mossos d'Esquadra afirma que "no hay identificación ideológica" en los disturbios

Roberto García, portavoz de CC.OO. de los Mossos d’Esquadra, ha revelado en 'El Cascabel' la información que maneja su cuerpo policial sobre las protestas callejeras que estos últimos días se han producido en numerosas localidades de España: "Desde el punto de vista ideológico no hay un perfil clave, no hay identificación de que provengan de izquierda o de derecha. Son gente muy joven y creemos que esto viene a raíz de una oleada que empezó ya en Italia y se está extendiendo por el resto de Europa".

El mosso explica que "las redes sociales son la vía de comunicación usual a través de la que quedan estas personas jóvenes para protestar y destrozar las calles. Hay muchos oportunistas que se apuntan a cualquier fiesta. Si cogemos cualquier vídeo de disturbios de los últimos años, el pillaje es una práctica habitual de aprovechar la situación de caos y desorden para robar todo lo que puedan".

Además, ha señalado que "cuando pasan estas concentraciones, evidentemente hay alguien detrás y eso se investiga a posteriori. Con las imágenes que hemos visto, hemos identificado perfiles muy diversos de gente que al, menos de manera estética y por su forma de vestir, son diversos".

Los Mossos d'Esquadra consideran que "la gente les ha perdido el miedo"

Por otra parte, el agente Roberto García denuncia en TRECE que "esto ya viene de lejos, nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando que el modelo de orden público desde el momento que nos quitaron las escopetas con las pelotas de goma, la gente nos ha perdido el miedo. Con ellas, teníamos esa distancia que nos permitía mantener a la masa lejos de la policía. No tenemos el material adecuado, necesita renovarse. Lo pasamos muy mal. La gente ya no nos tiene respeto y no nos tienen miedo porque saben que estamos muy limitados".