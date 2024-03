¿Por qué es necesaria la regularización de personas migrantes en España?: Posibles requisitos para obtenerla

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, avalada por 611.821 firmas, han defendido la medida este martes en el Congreso, antes de que se presente el proyecto en el pleno de la Cámara Baja. Sus impulsores reivindican la regularización extraordinaria de los cerca de 500.000 migrantes que viven y trabajan en España, una iniciativa que, han recordado, ya se ha llevado a cabo nueve veces desde el año 1996, cinco con Gobiernos del PP y cuatro del PSOE, la última hace 18 años.



Jorge Serrano, coordinador de la ILP para la regularización extraordinaria de migrantes, explica en 'El Cascabel' cómo nace esta iniciativa: “Este tipo de iniciativas es una buenísima manera de promover la participación de la ciudadanía en la política. Esto nace en un partido muy pequeño y se junta con organizaciones de movimientos de personas migrantes y, de entrada, la Iglesia católica española en todos sus niveles desde Conferencia Episcopal, parroquias, colegios...” hasta juntar y estar apoyada por 900 organizaciones sociales “de un enorme espectro ideológico”.

Con más de 600.000 firmas, todas estas organizaciones se unen en el apoyo de un texto legal para la regularización de las personas extranjeras que viven en España.

¿Por qué es importante una regularización de migrantes?

“Se trata de una cuestión de dignidad”, apuntaba Jorge Serrano como punto a destacar. Se trata de todas aquellas personas que se encuentran en nuestro país y que están trabajando sin ningún tipo de contrato, pudiendo estar sometidas a cualquier tipo de explotación laboral. “La situación es crítica y, cuando se les da la regularización, cambia su vida para siempre”.





Hay muchos sectores en los que se necesita mano de obra y, muchos empresarios se encuentran con la dificultad de no poder contratar a estas personas porque no están en situación de regularidad: “Hay muchísima gente que estarían encantados de emplearles, pero no pueden porque no es posible. Ahora mismo, la única opción es esperar tres años, acreditar que llevan tres años viviendo en España y comenzar el trámite burocrático para que se le conceda el permiso de trabajo”, explica.

Requisitos para la regularización

Si esta propuesta sale adelante, podría haber tres condiciones que ya se han recogido en anteriores regulaciones extraordinarias: “Que la persona llevara más de seis meses en España acreditados, que no tuviera antecedentes penales y que tuviera una oferta de trabajo en firme de una empresa que luego se tiene que convertir en un contrato”. Si se cumplen estas tres condiciones, la persona pasaría a estar regularizada.

En este caso, si esta iniciativa se aprueba en noviembre de este año, todas las personas que hubieran entrado a España antes de marzo, y cumplieran los requisitos, podrían regularizar su situación. “Por lo tanto, no hay efecto llamada porque las personas que quisieran entrar ahora no podrían”, aclara Jorge.





Necesidad de una regularización de los migrantes en España

El coordinador de la ILP explica que ya “hay una campaña de todas las empresas del sector de la construcción diciendo que se va a poder ejecutar los fondos europeos si no existe una regularización masiva de las personas migrantes o se promueve la formación profesional de manera exponencial en el plazo de dos años”, porque existen cientos de miles de puestos de trabajo en nuestro país que están sin cubrir.

Además, apunta, esta situación no es incompatible con el paro, ya que “tienes paro en un determinado sector y puestos de trabajo en otro que no está siendo cubierto”. Por esta razón, “no es cierto que las personas regularizadas vayan a estar compitiendo con las personas españolas porque, realmente, lo que existe es un déficit de este tipo de perfiles”.

Para finalizar, Jorge Serrano recuerda que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea o todos los medios de comunicación están de acuerdo en que “necesitamos cientos de miles de personas al año que entren en nuestro mercado laboral para poder sostener el sistema de pensiones”. Y sentencia: “Si de verdad queremos nuestra pensión, más nos vale intentar acoger a estas personas”.