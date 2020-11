Pitingo explica lo que media España opina de Sánchez por dar su pésame a un etarra

El artista andaluz, Pitingo, ha concedido en exclusiva una entrevista al programa de TRECE, 'El Cascabel', donde ha analizado sus palabras sobre el pacto entre EH Bildu y el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y la repercusión que sus palabras han tenido en redes sociales.

Pitingo recordaba en sus mensajes que su padre era guardia civil y que su familia y él pasaron momentos muy complicados en los momentos más duros de ETA, cuando el cuerpo de la benemérita era herido por la brutalidad de los atentados de la banda terrorista. Por ello, Pitingo ha reconocido que no puede entender cómo Pedro Sánchez ha permitido que el partido de Arnaldo Otegi tenga un papel tan importante en la política de nuestro país, explicando que siente ansiedad al saber que en gran parte el futuro político de nuestro país con este gobierno de coalición este en manos de Bildu.

El mensaje de Pitingo a Pedro Sánchez sobre Bildu

Por ello, ha querido mandar un mensaje desde la perspectiva de las víctimas y de todas aquellas personas que en algún momento se han sentido perseguidas por ETA: "A mí, de verdad, se me caen las lágrimas cuando me imagino a esas víctimas, a esos familiares que han perdido a sus seres queridos. Me imagino que están viendo la tele y ven a Pedro Sánchez dar el pésame a un terrorista y viendo esta barbarie. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con otras cosas que han hecho, que tampoco lo estoy si te soy sincero, pero esto es indignante y encima tenemos que aguantar que digan que van a venir a Madrid a destruir el régimen. ¿Qué están hablando estas personas? Siguen teniendo ese odio, que se ha quedado metido en sus corazones".

�� "Se me caen las lágrimas al imaginarme a esos familiares a los que ETA les ha matado a sus hijos, hermanos, madres y padres, viendo en la televisión dar el pésame a un terrorista y viendo esta barbarie".



�� @Pitingo, sobre el acuerdo entre PSOE y Bildu, en #ElCascabel17Npic.twitter.com/cn41rWspDt — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) November 17, 2020

La reacción de Pitingo sobre el papel que juega Bildu en el Gobierno

Sobre este asunto, Pitingo ha hecho una reflexión sobre el papel que Bildu está jugando en la política de nuestro país: "Me decían en una entrevista que es un partido democrático y que le ha votado mucha gente. A esta reflexión respondí que me parecía fatal. Me parece de gente radical el que pueda votar a ese tipo de partidos. Puedo entender que se vote a Podemos, que se vote a PSOE, que se vote a quien quiera, pero no puedo entender que este partido tenga tantísima voz y tantísima fuerza poniendo condiciones continuamente. Ellos no quieren hacer las paces con España, ellos solo quieren para ellos y cuidado con poner un caramelo en la boca a estas personas, porque el día que se lo quiten veremos qué pasa.

También te puede interesar

La inesperada consecuencia que ha tenido para Pitingo sus críticas a Bildu por sus acercamientos a Sánchez

Pitingo, en 'El Cascabel': "Lloro por las víctimas de ETA cuando veo a Sánchez dar el pésame a un terrorista"