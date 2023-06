¿Le parece bien que PP y Vox acuerden para gobernar en el mayor número de comunidades y ayuntamientos?

El presidente del PP de la Comunitat Valenciana y próximo president de la Generalitat gracias al acuerdo alcanzado este martes con Vox, Carlos Mazón, espera poner en marcha "lo antes posible" el nuevo Consell, del que ha asegurado que aún no han empezado a trabajar en los "nombres y apellidos".

Mazón, que ha comparecido ante los medios de comunicación una vez finalizada la ronda de contactos sobre su investidura con los partidos que lograron representación en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ha afirmado que su Ejecutivo de coalición será un único Gobierno, basado en la confianza y no en "luchas de poder".



"Yo voy a ser el president de un Gobierno y no de parte de él", ha indicado Mazón, cuyo partido va a estudiar si es posible que su investidura sea antes de la semana el 17 al 21 de julio, por ejemplo al final de la primera semana de julio, y a continuación se forme un Consell que estaría compuesto por diez Consellerias, incluida en esa cifra la presidencia.



Mazón ha insistido en que el nuevo Gobierno valenciano tendrá "menos Consellerias, menos altos cargos, muchos menos asesores y mucho menos gasto político inservible"; traerá menos impuestos y la supresión de algunos de ellos; tendrá como prioridad la sanidad y los servicios públicos, y contará "con los mejores y las mejores".



UN GOBIERNO "SERIO Y ESTABLE"



El dirigente popular ha indicado que los valencianos van a tener un Gobierno "serio, estable, cierto y seguro", en el que ha asegurado que aún no han empezado a pensar en su estructura porque lo primero es ver qué se va a hacer y cómo, y lo último "con quién, las sillas y los repartos".



Ha señalado que ha recibido la felicitación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber alcanzado un acuerdo para el cambio en la Comunitat Valenciana; ha defendido que el peso para formar Gobierno en esta tierra le corresponde al PPCV; y sobre si se podría emular el acuerdo de gobierno de Castilla y León ha afirmado: "Yo nací en el Mediterráneo".



Mazón ha explicado que el diálogo será "una constante permanente" en su gestión, en la que no va a "escatimar esfuerzos en buscar los mayores consensos" y trabajará para todos los valencianos "sin ningún tipo de exclusión" y "sin prejuicios ni ideologías impuestas".



CONCRETAR DETALLES DESDE MAÑANA



Desde este miércoles un equipo de trabajo formado por representantes de PP y Vox empezará a concretar el programa de gobierno basado en los cinco ejes estratégicos acordados hoy y, así, poder poner en marcha cuanto antes "el cambio que ha votado mayoritariamente la sociedad valenciana" el 28M.



Sobre la decisión del candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías, de ser el cabeza de lista al Congreso por Valencia en las elecciones generales, Mazón ha afirmado que ha sido una decisión de ese partido y ha agradecido que Flores haya participado en la reunión negociadora con el PP y haya puesto "lo mejor de sí" para un Gobierno estable.



El futuro president ha manifestado que está "satisfecho" con el acuerdo alcanzado y ha defendido que el cambio "es imparable en España" y pondrá todo lo que esté en su mano para que Feijóo sea presidente del Gobierno tras el 23J.



Mazón ha indicado que tiene pendiente poder hablar con Ximo Puig para el traspaso de poderes en la Generalitat, donde "van a cambiar muchas cosas" frente al "desastre" del Botànic, y ha anunciado que este sábado estará en la constitución del Ayuntamiento de València, donde su compañera de partido María José Catalá saldrá elegida alcaldesa.