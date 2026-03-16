¿Es un pacto PP-Vox la única forma de sacar a Sánchez de la Moncloa?

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido que, tras el resultado de las elecciones de este domingo, corresponde al PP liderar el proceso de diálogo y le ha recordado a Vox que sobre la mesa sigue el pacto de gobierno de hace cuatros, que los de Abascal rompieron cuando se salieron del Ejecutivo en 2024.

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Fernández Mañueco ha indicado, en una entrevista en COPE, que "si le dan a elegir", prefiere un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera, que "es lo que mejor ha funcionado" en Castilla y León, ha dicho, pero ha admitido que el mandato de los ciudadanos es que "hay que dialogar" y conformar una "alternativa".

"Han salido bien las cosas", ha insistido, después de que el PP haya conseguido 33 procuradores -dos más que en los anteriores comicios-, y ha defendido que les corresponde a los 'populares' liderar el diálogo y las negociaciones para conformar un nuevo gobierno en Castilla y León.

"El proyecto del PP es la base sobre la que se tiene que construir el proyecto de futuro", ha afirmado, una "alternativa al sanchismo que sirva de modelo y ejemplo para España", y como hiciera en la noche electoral, ha defendido que dialogará con todos pero no llegará a acuerdos con el PSOE "sanchista" de Castilla y León.

Sobre las negociaciones con Vox, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que "coincide" con Santiago Abascal en que "lo importante no son los sillones" sino el proyecto, y ha defendido un acuerdo "a cuatro años", que dé estabilidad al gobierno de la comunidad.

También le ha recordado a los de Abascal que como oferta sigue sobre la mesa el pacto -que fue un "buen acuerdo", ha dicho- de hace cuatro años, que se rompió cuando los de Vox salieron del Gobierno en julio de 2024 por discrepancias sobre la acogida de menores migrantes.El PSOE "no es de fiar"

Alfonso Fernández Mañueco considera que el PSOE de Castilla y León y el candidato Carlos Martínez "no son de fiar", y les ha acusado de plantear solo como una estrategia electoral el dejar que gobierne la lista más votada: "Ya se le ha olvidado", ha señalado el 'popular'.

"Ni antes ni después vamos a llegar a un acuerdo con el PSOE", porque con el "sanchismo" y los dirigentes actuales del PSOE en Castilla y León "es absolutamente inviable" construir un proyecto para la Comunidad, ha insistido. Dialogarán pero sin acuerdo, ha reiterado Mañueco.