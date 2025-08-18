¿Un pacto de Estado contra el cambio climático evitaría incendios como los que sufrimos?

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha cuestionado este lunes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofrezca un pacto de Estado contra los incendios mientras mantiene en el Gobierno a Óscar Puente, "el pirómano mayor de la política española".

"No vale de nada que el presidente del Gobierno esté ofreciendo un gran pacto de Estado para la lucha contra los incendios forestales mientras tenemos dinamitando esas posibilidades de acuerdo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible", ha enfatizado.

Navarro ha insistido en que, "lejos de dedicarse a lo que tiene que hacer, que es cuidar y velar por el buen funcionamiento de las infraestructuras dependientes de sus ministerios", Óscar Puente ha preferido "verter comentarios contra presidentes de comunidades autónomas y contra quienes tienen la verdadera responsabilidad y competencia de luchar contra los incendios".

Así, y ante el "ofrecimiento sorpresa" de un pacto de Estado contra los incendios forestales, la presidenta de los 'populares' malagueños ha reclamado a Sánchez que convoque "al resto de instituciones implicadas en esta lucha, a los presidentes autonómicos, a los consejeros, para acordar medidas de cara a próximas temporadas de alto riesgo y de manera inmediata para solicitar a la Unión Europea aquellos medios que le falta al Gobierno de España y con los que se podría combatir los incendios en nuestro país con mayor efectividad".

Ha recordado que, además de ser "un verano negro desde el punto de vista de los incendios forestales", también "lo está siendo para el transporte ferroviario y la red viaria por los continuos retrasos e incidencias", así como por el "colapso de las carreteras de la provincia".

De esta forma, "y ante el abandono de las infraestructuras de la provincia", Navarro ha cuestionado el paradero y el "silencio cómplice" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Nadie la ha visto, nadie sabe dónde está, no ha hecho otra cosa que 'mutis por el foro' mientras media España se quema y mientras tenemos permanentes situaciones vergonzantes en nuestro transporte ferroviario, en nuestras carreteras, que son competencias de quien maneja las cuentas del Gobierno de España".

Así, ha insistido en que "pedimos explicaciones a la número dos del Gobierno, a la candidata del Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas por ese retiro estival y ese silencio permanente que le hace cómplice de todo lo que está ocurriendo".

"Al Partido Popular sí se le va a ver, porque estamos al pie del cañón", ha recalcado Navarro. "Vamos a seguir estando al lado de los malagueños como hoy y al lado de aquellos que trabajan por los más vulnerables y que tienen mayores problemáticas en estos momentos", ha concluido.