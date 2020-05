Paco Rosell, en TRECE: "La comparecencia de Marlaska ha sido patética, ha intentado tapar su mala conciencia"

Paco Rosell, director del periódico 'El Mundo', ha analizado en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez las últimas novedades en el caso de la destitución del coronel Pérez de los Cobos a raíz de negarse a revelar el informe elaborado para la jueza instructura, quien "llamó a declarar al delegado del Gobierno y negó haber tenido ningún tipo de información sobre la situación sanitaria que hubiera aconsejado la suspensión del 8M".

Rosell ha continuado explicando que "posteriormente, la Comunidad de Madrid aportó los informes por escrito y la situación del delegado del Gobierno cambió y se volvió bastante complicada porque había mentido a la juez. Independientemente de cómo avance la investigación, estamos ante un hecho de enorme gravedad. Un ministro ha ordenado a un policía judicial la comisión de un delito, el quebrantamiento de un secreto de sumario. La Guardia Civil está a las órdenes del juez y eso lo sabe perfectamente Marlaska que es juez y a él se lo hicieron".

�� "No se puede tolerar que las fuerzas del orden público estén en manos de un ministro que contraviene la legalidad de esta forma. En cualquier país democrático, el ministro Marlaska habría dimitido hoy mismo".



�� Paco Rosell, director @elmundoes, en #ElCascabel26Mpic.twitter.com/Y8RrRxhYja — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 26, 2020

"La situación es de enorme gravedad y pone de manifiesto la política de este Gobierno de ocupación y anulación del Poder Judicial", señala Paco Rosell. "Y hay otra serie de consecuencias que hay que tener en cuenta, a partir de ahora, qué Guardia Civil no le va a pasar los informes judiciales? Estamos ante un quebrantamiento gravísimo del estado de derecho que salpica a un cuerpo de prestigio como la Guardia Civil".

Paco Rosell: "Allá donde ha puesto la mano ha deteriorado el prestigio de las instituciones"

El directo de 'El Mundo' se ha mostrado crítico y ha afirmado que "en cualquier país democrático, el ministro habría comparecido para presentar su dimisión. No se puede tolerar que las fuerzas del orden público estén en manos de un ministro que contraviene la legalidad de esta forma. Va en la línea del abuso de este Gobierno que ha ocupado el CIS, RTVE, la abogacía del Estado, la Fiscalía, la Guardia Civil, el CNI no sabemos qué habrá ahí. Los ciudadanos no sé si son conscientes de esta situación".

�� Paco Rosell, director @elmundoes, en #ElCascabel26Mpic.twitter.com/PQ6hQ19faA — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 26, 2020

Asimismo, Rosell ha argumentado que "el informe lo ha filtrado el Ministerio del Interior. Estamos ante una maniobra de distracción para evitar que pongamos el foco en que un ministro le ha ordenado la comisión de un delito a un alto cargo de la Guardia Civil. Ha sido patético lo del ministro porque no estaba prevista la comparecencia, y encima lo hace para vender la equiparación salarial a la Guardia Civil. Intenta sofocar a la Guardia Civil y se pone en evidencia. Está tratando de tapar su mala conciencia y en la rueda de prensa ha estado muy nervioso y descentrado".

"Me preocupa mucho lo que veo, desgraciadamente este Gobierno, allá donde ha puesto la mano ha deteriorado el prestigio de las instituciones, la Guardia Civil no puede permitir que el señor Marlaska haga esto con su propia incompetencia", ha concluido el periodista.