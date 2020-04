Paco Rosell, director de 'El Mundo': "Sánchez quiere salir indemne de la gestión nefasta de la crisis"

El director de 'El Mundo', Paco Rosell, ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de la crisis del coronavirus: "Es un ejercicio de hipocresía, puro teatro en el que los políticos parece que se desentienden de la grave crisis en la que estamos. Hay falta de liderazgo, de consenso y de entendimiento donde buscan engañar al otro", ha afirmado el director del rotativo.

�� "Es un ejercicio de hipocresía, puro teatro en el que los políticos parece que se desentienden de la grave crisis en la que estamos. Hay falta de liderazgo, de consenso y de entendimiento donde buscan engañar al otro".



�� Paco Rosell, director de @elmundoes, en #ElCascabel15A pic.twitter.com/QmAbQz28kE — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 15, 2020

Rosell ha señalado que "Sánchez no quiere consenso, entendimiento ni pactos, solo quiere anular a la oposición y seguir en su deriva de entendimiento con Iglesias. Quiere salir indemne de la gestión nefasta -a mi juicio– de la crisis".

�� "Sánchez no quiere consenso, entendimiento ni pactos, solo quiere anular a la oposición y seguir en su deriva de entendimiento con Iglesias. Quiere salir indemne de la gestión nefasta –a mi juicio– de la crisis".



�� Paco Rosell, director de @elmundoes, en #ElCascabel15A pic.twitter.com/28XiKWlFVl — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 15, 2020

"No podemos dejar que los muertos sean una estadística. Tras ellos hay tragedias, no les hemos podido enterrar como debían ni les hemos reconocido. Como periodistas, no podemos rehuir de esto", ha señalado Rosell.