Okupada, estafada… ¿y desahuciada?: la pesadilla que vive una vecina de Marbella después de 20 años

Es una casa en Marbella, a tres minutos de Puerto Banús, con jardín, piscina… se ha convertido en la pesadilla de Evelyn. Todo comienza en 2001 cuando el marido de Evelyn muere y ella se traslada a Francia para el entierro, en este momento le okupan la casa. Allí permanecen ocho años hasta 2009, cuando Evelyn vuelve a la casa donde se encuentra con que los okupas han falsificado las escrituras, se han nombrado administradores de la sociedad propietaria de la casa ante notario y que la han vendido por 400.000, una venta que fue justificada por un juez. En 2012, Evelyn recibe una demanda de desahucio.

Evelyne Ramalet, vecina de Marbella víctima de okupación, ha estado en ‘El Cascabel’ para explicar la situación: “No pudimos echarles. Al principio decían que eran inquilinos a través de un falso contrato de alquiler y, después de tres años, presentaron un documento que decía que habían comprado la casa a mi marido antes de su muerte, pero que se habían olvidado”. Aunque esto parezca sorprendente, Evelyne explica cómo el juez desestimó su demanda y perdió por lo penal: “En el momento de ir por lo civil, los propios okupas me meten un desahucio porque ellos habían pasado la casa a otra sociedad suya. La jueza desestima y rechaza el desahucio haciendo valer mis derechos porque yo era la heredera de mi marido y tenida la mitad por gananciales y, la casa la compre yo con mi padre, no con mi marido”.

Cuando parece que todo ha terminado, no ha hecho más que empezar: “Ellos, mientras tanto, venden la casa a otro señor que es abogado en Canarias, y este señor dice que ha comprado la casa en efectivo en Alemania por 400.000 euros y no ha hecho escritura, ni ha pagado a Hacienda, ni ha pagado plusvalía… y ahora este señor va a un juez y pide la regularización de la falsa venta que le hizo su amigo y socio que era el okupa”.

¿Cómo es posible que los okupas justifiquen que son los propietarios?: “La escritura estaba en la casa, reventaron la caja fuerte que estaba en su despacho. Mi marido se fue de la casa un sábado y murió un martes. Allí tenía toda la documentación porque él vivía en la casa”.

En 2009, los okupas abandonan la vivienda y Evelyn se entera: “Ellos porque la policía lo buscaba y desapareció. Mi vecino me llamó y me dijo que habían vaciado la casa y vine con la policía y me metí en la casa. Luego ellos me mandaron unos polacos armados que entraron a mi casa por la noche e intentaron intimidarme, pero no me ablando”.

Ahora Evelyn, después de 20 años, continúa viviendo con una demanda de desahucio a la que tiene que hacer frente: “Si primero desestiman la demanda seguiré luchando por la anulación de la falsa venta con los falsos documentos por lo penal, pero si mañana me llaman y me dicen que el juez ha confirmado la sentencia en primera instancia, estaré en la calle a los 70 años sin nada, porque lo único que me queda es la casa”.

