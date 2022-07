“Nadie planteó soluciones a la inflación”: García-Page analiza las medidas económicas de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una batería de medidas, durante el debate sobre el estado de la Nación, encaminadas a buscar una salida "justa" de la crisis económica y con un enemigo principal: la inflación. Entre ellas se encontraban unos impuestos a la banca y las energéticas, abono transporte de Renfe gratuito y 100 € para jóvenes becados de más de 16 años.

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE lo que ha dado de sí el debate sobre el estado de la Nación: “En términos económicos, nadie planteó soluciones a la inflación, que es muy complejo. Hay una crisis sostenida desde hace varios años porque el Covid y la guerra de Ucrania son situaciones imprevistas que trastocan el día a día. Todo el mundo confía en que el problema enorme de la inflación no traiga consecuencias. Si estamos así un año - que sería cuando entren en vigor los impuestos que anunció el presidente del Gobierno - con estos niveles de inflación, los impuestos no serán útiles, ni estos ni ningunos otros. El que haya un debate sobre cómo se reparten los costes de las crisis es obligado. Los impuestos a la banca creo que va a traer consecuencias para los clientes y la situación se puede empeorar. No sé lo que se va a recaudar, pero serán migajas en comparación con lo que ya hemos puesto entre todos”.

Además del económico, Emiliano García-Page también ha querido hacer un análisis político del debate: “Hace 20 días, si cualquiera de nosotros hiciéramos un pronóstico del debate del estado de la Nación pensaríamos que, entre lo de Marruecos, la OTAN y otras cosas, el presidente del Gobierno hubiera ido a un parlamento donde se le hubiera sacudido con fuerza. Lo que ha planteado el Gobierno es que la mitad de la cámara que no le machaque y empezar a preparar el terreno para sacar los presupuestos en otoño, que condicionan la estabilidad y continuidad del Gobierno. Hay mucho de táctico en el planteamiento de ayer”.

Ante la pregunta de si ha echado en falta algún anuncio de reforma fiscal que frene la subida de los precios, García-Page ha asegurado que “hay muchas cosas que no se han enfocado bien, por ejemplo, no ha habido un gran pacto de Estado sobre la energía. Una gran política fiscal que sea estable requiere de consensos entre los partidos. Parece que estamos en un ambiente preelectoral y esa es la realidad. El bajar impuestos, a todo el mundo le suena bien, pero depende a quién y para qué. Las soluciones tienen que ser entre todos los países europeos y si no mejora la inflación, cualquier previsión que hagamos se nos queda corta”.

¿Considera que le viene bien al PSOE, después de lo ocurrido en Andalucía, hacer una campaña muy marcada en lo ideológico?: “Creo que el frentismo no le viene bien ni al PSOE ni al PP porque los dos jugamos a mayorías amplias. Podemos ha tenido un efecto espejo en el lado de la derecha, pero esto se acaba diluyendo. En los años 80 eran mucho más fieles a las siglas que a las personas y ahora las personas determinan mucho el voto. El PSOE siempre será lo que es y el PP también, pero cada presidente decide por sí mismo, yo no soy igual a otros dirigentes del PSOE. En las instituciones deciden las personas. En Andalucía ha tenido mucho que ver el factor personal”.