Nacho Sierra: "No me extraña que pueda haber un cocodrilo en el Pisuerga"

Tras el avistamiento de un cocodrilo en Valladolid que todavía se está buscando capturar , en "El Cascabel" hablamos con Nacho Sierra, experto en comportamiento animal sobre las causas que pueden haber provocado que un animal como este acabe en el río vallisoetano. Nacho Sierra explica en TRECE que "no me extraña que pueda haber un cocodrilo en el Pisuerga porque hay mucho desamado que a lo mejor adquirieron un cocodrilo, lo tuvieron en su casa y después lo soltaron en un río, como pudieron haberlo soltado en un pantano. Ocurrió un caso parecido hace años".

Nacho Sierra explica las diferencias entre un caimán y un cocodrilo, aunque señala que son visibles a ojos de un profesional. En cuanto al peligro que puede conllevar su presencia apunta, "peligrosidad no hay ninguna. Si es un cocodrilo de un metro y medio, nosotros no somos presa. El ser humano es presa de un cocodrilo cuando hablamos de los que habitan en el Nilo y miden 5m, o cocofrilos australianos que también alcanzan estas dimensiones. Sea un cocodrilo o un caimán, por el tipo de animal lo primero que haría es escaparse y huir del ser humano. Por eso su captura es difícil. Lo único que se puede hacer es poner trampas cebo para intentar que quede atrapado"

El experto en comportamiento animal tiene experiencia en el trato con cocodrilos. De hecho hace unos años se propuso cruzar un lago en el que había 9 cocodrilos. "Al invadir la charca en la que estaban, una hembra me hizo frente al principio del recorrido". Nacho Sierra explica que "lo había hecho con aligátores del Mississippi y todos ellos se habían salido del agua cuando yo entré, con los cocodrilos del Nilo no pasó eso porque la disposición era diferente. Fuera del agua había mucha gente y los cocodrilos tuvieron más miedo a salir del agua que a permanecer dentro. Al qu edarse dentro, la proporción de individuos dentro del agua era muy alta y yo estaba en medio. Tenía el 99% de posibilidades de que no pasara nada. Si hubiera ocurrido el 1% restante el resultado hubiera sido muy grave", asegura Nacho Sierra.