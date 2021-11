¿Le molesta que partidos como Bildu o ERC impongan sus condiciones al Gobierno para aprobar los Presupuestos?

PP, Ciudadanos y UPN han cargado este lunes en el Congreso de los Diputados contra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu que se traducirá en el apoyo de la formación al proyecto presupuestario de 2022.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 afronta desde este lunes el debate en el Pleno del Congreso de las enmiendas parciales, que terminará el jueves con la previsible aprobación de las cuentas para su paso al Senado.



PP, Ciudadanos, Vox y UPN han dedicado sus primeras intervenciones a confirmar su rechazo a las cuentas, así como a criticar el acuerdo anunciado esta mañana con Bildu, que prevé partidas presupuestarias, asegurar el escudo social o garantizar la emisión de ETB3 en Navarra.



El diputado del PP Víctor Píriz ha afeado al Gobierno que pacte las cuentas "con aquellos que no condenan el terrorismo" y le ha acusado de entregar "las llaves del país a quienes quieren destruirlo", con unas cuentas que "nacen heridas de muerte".



Además, Píriz ha denunciado el veto de "cientos de enmiendas" del PP y ha advertido que "podrán vetar nuestro plan alternativo en esta ley, pero no lo van a hacer desaparecer".



La portavoz presupuestaria de Ciudadanos, María Muñoz, ha cargado contra el pacto con Bildu, contra las propias cuentas y contra su tramitación, que ha calificado de "pantomima", "pérdida de tiempo" y "atropello en mayúscula" por las enmiendas vetadas por Hacienda.



Sin referirse específicamente a Bildu, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Gobierno de utilizar los Presupuestos para "mantener la red clientelar" que "le mantiene en el poder".



Espinosa de los Monteros ha asegurado que la política del Gobierno "nos lleva al precipicio" porque España "atraviesa una situación económica gravísima", algo que, a su juicio, no se refleja en el cuadro macroeconómico.



El diputado Sergio Sayas, de UPN, ha considerado "un insulto a cualquier demócrata" y "una falta al respeto a cualquier navarro" el acuerdo con Bildu.



Entre las intervenciones de los partidos que apoyaron las cuentas de 2021, ha figurado la del diputado de PdeCAT Ferrán Bel, quien ha aclarado que todavía no ha cerrado un acuerdo para dar su apoyo al Presupuesto, por lo que su posición no está "cerrada", aunque "queda tiempo" para lograr un pacto y dice que "vamos a intentarlo". El PdeCAT "negociará para ver si es posible el acuerdo" aunque hay aspectos con los que no está de acuerdo, ha añadido Bel.



Junto con PdeCAT, queda pendiente de cerrar la negociación con ERC, cuyo portavoz presupuestario, Joan Margall, se ha limitado a dar por defendidas sus enmiendas sin pronunciarse sobre su voto.



La portavoz presupuestaria de PNV Idoia Sagastizábal ha valorado las enmiendas de su grupo incorporadas en Comisión, pero ha advertido de que, aunque sea necesario contar con un Presupuesto, "todavía queda un camino por recorrer" hasta su aprobación definitiva, mientras que José María Mazón (PRC) ha puesto en foco en la ejecución presupuestaria.



Por lo que respecta a los partidos de Gobierno, la diputada socialista Rafaela Crespín ha destacado la importancia de sacar adelante unas cuentas que apuestan por jóvenes y vivienda, mientras que Txema Guijarro (Unidas Podemos) ha defendido que este Presupuesto supone "un esfuerzo colectivo sin parangón".