Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP: "Vamos a ganar y vamos a apartar a Tezanos del CIS"

El tracking de GAD 3 para ABC actualizado la noche de este jueves sostiene que PP Y Vox se mantienen y alcanzarían la mayoría absoluta con 183 diputados. Y PSOE sube ligeramente, gana dos diputados y los pierde Sumar. Por tanto, PSOE y SUMAR no podrían gobernar, se quedan con 137.

Y atención a la encuesta del CIS de hoy. El PSOE se dispara y se coloca el primero, ganaría las elecciones con un 31% de los votos. Le saca casi un punto y medio al PP, que lograría el 29,6 %. Otra de las novedades y que choca con el resto de encuestas es que Sumar sube y se coloca como la tercera fuerza política. Vox baja, y se queda en cuarta posición con el 11,7% de los votos. Recordemos que es un CIS realizado antes del cara a cara Sánchez-Feijóo.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que desde su partido están "preocupados, porque no sería razonable que un español no pudiera votar porque Correos no se hubiera organizado bien". En 'El Cascabel' de TRECE ha lamentado que "estamos como mínimo ante una falta de previsión evidente por parte de quien dirige Correos, porque era evidente que en esta época se iba a producir una avalancha de peticiones de voto por correo". Dale al PLAY para ver la entrevista completa.