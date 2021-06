Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE, en TRECE: "Garamendi lo pasó mal con el asunto de los indultos"

Miguel Garrido, presidente del CEIM y vicepresidente de la CEOE, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica generada en los últimos tras las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre los indultos: "Los que conocemos a Antonio Garamendi somos conscientes de lo mal que lo ha pasado. Durante muchísimo tiempo ha sido firme defensor de la unidad de España y el ordenamiento jurídico. Él se ha equivocado como dijo, ha pedido disculpas por la confusión, pero no se merece que se haya utilizado de manera torticera para cargar con que los empresarios estábamos a favor de los indultos. Necesitaba los aplausos de hoy. Esperamos que descanse, tenemos clara nuestra postura, somos independientes. Es momento de estar unidos ante unos complicados frentes".

"En CEIM tratamos los indultos aunque no es algo del ámbito empresarial. La opinión es mayoritaria en contra de los indultos de los empresarios que forman parte, pensamos que no va a solucionar nada y da una imagen de que no cumplir la ley no tiene consecuencias, es negativo para la marca España. Pero CEIM no tiene que posicionarse ni hacer un comunicado", ha explicado.

También se ha referido al asunto de la fiscalidad en Madrid: "El presidente de Foment me aseguró hace meses que no pidieron incrementar la presión fiscal en Madrid, sino que el Gobierno catalán bajase impuestos para ser más competitivos. Me preocupa que consecuencia de una vulneración de la ley y de la convivencia, exijan un diálogo para recomponer lo que ellos han provocado y que a cambio negocien entre Gobierno e independentistas unos privilegios para los ciudadanos de Cataluña en contra del resto de España. Es intolerable. Lo que afecta a todos se debe negociar entre todos. Es gravísimo que Gobierno y ERC negocien esto, afecta a toda España".

Por último ha querido destacar la importancia de que cada región establezca sus propias pautas económicas: Es imprescindible que sigan las medidas que permiten que cada comunidad autónoma aplique unas políticas determinadas en ingresos y gastos. La competencia fiscal reconocida en el ordenamiento jurídico demuestra que las que aplican una menor fiscal y más sensatez y criterio sobre los gastos superfluos, avanzan más deprisa. No es la capitalidad, Madrid ha empezado a recuperar el peso económico en los últimos años, y ahora Andalucía lo está viviendo también.