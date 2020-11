Miguel Garrido (CEIM) denuncia en 'El Cascabel' el pacto fiscal de ERC y el Gobierno en Madrid

Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha criticado en 'El Cascabel' de TRECE el pacto fiscal entre ERC y el Gobierno para que Sánchez se garantice el apoyo necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Dicho acuerdo se traducirá en un aumento de impuestos en la Comunidad de Madrid para 'igualar la presión fiscal al resto de autonomías'.

�� "Es intolerable que un partido nacionalista de Cataluña que busca la autonomía imponga como condición en una negociación eliminar una herramienta de gestión de la Comunidad de Madrid. Debemos denunciarlo".



"Es inaudito que un partido nacionalista sin representación en Madrid y que busca la autonomía en sus territorios, imponga como condición en una negociación eliminar una herramienta de gestión de otra comunidad autónoma", ha explicado Garrido, que lo ha tachado como "intolerable". "Es sorprendente que un partido independentista pida quitarle una herramienta a otra autonomía que está funcionando. Debemos denunciarlo, es un ataque no a la Comunidad de Madrid, sino a los madrileños. Debemos reaccionar con proporción y contundencia".

"Se pretende que Madrid no pueda demostrar que la política acertada es la que se sigue ahí"

El vicepresidente de la CEOE señala que se ha demostrado que "si reduces la presión fiscal favoreces que haya más actividad, se consume más, se invierte más, se genera actividad, se aumentan las ventas, se genera más empleo y se recauda más para contribuir al fondo del resto de comunidades autónomas".

En cuanto a las razones por las cuales se ha llevado a cabo este cuestionado pacto, Miguel Garrido apunta a que "solo caben dos razones: una ideológica o bien que desnuda lo mal que se está haciendo en otros sitios. Se pretende que Madrid no pueda demostrar que la política acertada es la que se sigue ahí. Si le impedimos aplicar esas políticas, no quedará evidenciado y como le hemos insistido a la ministra de Hacienda, que la política que ella siguió en Andalucía fue mala para los andaluces y esto va a ser malo no solo para los madrileños, sino para los españoles".