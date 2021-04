Miguel Abellán, en TRECE: "Nuevamente el Gobierno muestra su lado más oscuro contra la tauromaquia"

El torero Miguel Abellán ha visitado 'El Cascabel' de TRECE para analizar la última disputa entre el Gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, la corrida de toros programada para el próximo día 2 de mayo en la Plaza de Toros de la Ventas ha sido el foco de tensión, ya que el Gobierno ha decidido suspender el evento.

Respecto a su opinión, Miguel Abellán ha señalado que se cumplen todos los requisitos para que se celebre con total seguridad y normalidad: "No está en juego nada, tenemos la autorización y la luz por parte de la Dirección General de Salud y la Consejería de Salud, se publicó el sábado en el boletín oficial las medidas que se exigían, se van a cumplir a rajatabla, la ocupación del 25% del aforo de Las Ventas. Asistir a un festejo en estas condiciones es seguro, sigo creyendo firmemente que Isabel, la presidenta, pretende que los madrileños tengan la posibilidad de disfrutar de un espectáculo que lleva cerrado desde el 13 de octubre de 2019 y creo que en conjunto con la economía no podemos olvidar que la fiesta de los toros en la CAM arroja unos números tremendamente importantes. La candidata y presidenta Díaz Ayuso defiende no pelear la salud y la economía siempre y cuando se cumplan todas las medidas de sanidad".

En cuanto a la decisión del Gobierno, el diestro ha mostrado su pesar porque la decisión del Ejecutivo vuelve a afectar de lleno a un sector muy importante en la cultura de nuestro país: "En el caso de que el Gobierno siga adelante y se suspendan las corridas, cómo afectará: “Espero y deseo por el bien de las cientos de miles de familias que viven de manera directa de la tauromaquia que no se salgan con la suya. Otra vez el Gobierno muestra su falta de apoyo a una profesión que es tejido industrial y cultural más importante del país, nuevamente muestra su lado más oscuro a la hora de apoyar y proteger una profesión que le obliga la Ley. Atiende más a una razón de ir en contra del programa electoral de Díaz Ayuso que con el cuidado de la defensa de todos los ciudadanos".

Por último, Miguel Abellán ha señalado que el Gobierno va a prohibir uno de los eventos más importantes de los últimos años para la feria taurina: "Como sabréis, Morante estaba anunciado en la corrida de Miura de la Feria de Abril de Sevilla, por lo que era imposible que se pudiera anunciar en el cartel. Se le ofreció a su apoderado la posibilidad de que estuviera en un cartel como el de Madrid, posiblemente el evento taurino más importante del año por los toreros, porque es la reapertura de la Monumental de Las Ventas, la primera plaza de toros del mundo".