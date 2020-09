El mensaje de Fernando Jáuregui sobre las 107 manifestaciones confirmadas para la Diada en Cataluña

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciado que el total de 107 puntos de concentración confirmados para la Diada contarán con un límite de aforo, señalización del perímetro concreto de la movilización y un control de acceso a través de inscripciones previas.

En rueda de prensa telemática este miércoles, Paluzie ha explicado que con motivo de la crisis sanitaria por el covid-19 y para seguir garantizando el derecho de manifestación, la ANC ha previsto que durante las movilizaciones haya "una persona cada cuatro metros cuadrados" y que solo puedan asistir aquellos que se hayan inscrito previamente.

Sobre este asunto se ha pronunciado el periodista, Fernando Jáuregui, en 'El Cascabel', explicando que este hecho supera cualquier capítulo de política surrealista que hemos vivido en los últimos años en Cataluña: "A mí me parece un auténtico dislate que no tiene nada que ver con el secesionismo ni con la izquierda ni con la derecha, tiene que ver con la salud. La Generalitat prima el proceso independentista por encima de cualquier otra situación. Me parece que si se pueden reunir ahora mismo 50.000 personas sobrepasaríamos cualquier tipo de política surrealista que hemos vivido en los últimos años en Cataluña".

En el suelo de cada punto de concentración se dibujarán señales para "garantizar la distancia de dos metros entre cada persona", y también algunas concentraciones se harán con sillas, además de que se perimetrará el área de cada punto de movilización para que no accedan personas que no están inscritas en el aforo.

Según apunta Paluzie, el objetivo es que todas las concentraciones se lleven a cabo en "avenidas y calles anchas de más de 20 metros", y que las personas que accedan al perímetro señalizado lleven mascarilla y se les proporcione gel desinfectante en la entrada. Este año, los parlamentos centrales de la AMI, Òmnium y la ANC se harán en la plaza Letamendi de Barcelona, aunque desde la entidad han recalcado que el foco de atención se quiere poner más en el conjunto de concentraciones territoriales, con conexiones en directo de las movilizaciones simultáneas.

CONCENTRACIONES

Sobre los puntos de concentración, la ANC ha destacado en Barcelona los de la plaza Catalunya, plaza Universitat, plaza Espanya, paseo de Sant Joan y calle Aragó; y en el resto de Catalunya, están previstas concentraciones en puntos como Badalona, Vic (Barcelona) y Girona. Como señalan desde la entidad, la asistencia máxima prevista en el conjunto de Cataluña "ahora mismo" es de 48.000 personas, y Barcelona ocupa una quinta parte del total de plazas del territorio, con 10.000 personas de aforo máximo.

Paluzie ha destacado la capacidad de la ANC a la hora de organizar manifestaciones en diferentes momentos de la actualidad política de Cataluña y añade: "El reto ahora es demostrar que somos capaces de manifestarnos adaptándonos al covid-19 y garantizando el derecho a la salud pública, reduciendo el riesgo sanitario al máximo posible".