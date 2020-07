Médico español en Suecia: "Aquí la mascarilla no es obligatoria, incluso está desaconsejada"

El coronavirus es una pandemia a nivel mundial y ha afectado a todos los países. Uno de ellos es Suecia, país que ha sufrido un importante número de fallecidos por número de habitantes. Manuel Felices, médico español en Suecia, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar cómo se está gestionando la crisis del coronavirus en el país europeo. En este sentido, Felices ha sido muy crítico con las decisiones que se están tomando en este país respecto a la pandemia.

Felices ha defendido que en Suecia la gestión de la pandemia no está siendo efectiva: "Nosotros pensamos que no se ha hecho una buena gestión, han fallecido más de 5.000 personas de los 10 millones de ciudadanos que tiene Suecia. Creemos que se han hecho varias cosas mal, como por ejemplo ser bastante arrogantes a la hora de hacer frente a la pandemia. Pensamos que se ha infravalorado el virus, ya que todos los esfuerzos se han centrado en la inmunidad de grupo, por lo que hay un error de base al considerar que las personas que son inmunes no son transmisores".

También ha analizado la situación de España, donde a su juicio todo lo que está sucediendo es algo normal: "En España no me sorprende que existan brotes. Es complicado mantener la tensión después de dos meses de confinamiento. Pero no podemos perder la cara al virus porque volveríamos muy rápido a la casilla de salida. Hasta que aparezca una vacuna va a haber rebrotes, por eso necesitamos no perder la tensión al virus".

Por último, Felices ha explicado que en Suecia nos es obligatoria la mascarilla para ir por la calle: "En Suecia la mascarilla no es obligatoria, incluso está desaconsejada. La sociedad sueca tiene un punto fuerte que es que siguen lo que dicen. Es muy raro ver a gente con mascarilla en los hospitales. Incluso se considera raro su uso".