Médico de cuidados paliativos y esposa de enfermo de ELA defienden en TRECE la importancia de proteger la vida

'El Cascabel' recoge hoy dos historias que ponen de manifiesto la importancia de cuidar y defender la vida humana. La primera de ellas es la de Yolanda Zurriarraín, una médico especialista en cuidados paliativos que asegura que "los cuidados paliativos son una medicina avanzada que acompañan al enfermo al final de la vida. Tenemos un bagaje amplio para poder aliviar el sufrimiento que no solo es físico".

Yolanda explica que "la familia también sufre por su ser querido y muchas veces son los olvidados, acabando tirando la toalla. La medicina paliativa tiene que ayudar al entorno del enfermo, tenemos psicólogos que acompañan a los familiares y les ayudan. La mayoría de los enfermos se sienten aliviados muchas veces porque ya no se ven como una carga para ese familiar, por eso debemos atender adecuadamente a la familia que muchas veces están más tocados que el propio paciente. Podemos aliviar el sufrimiento del enfermo de también atender con ayudas al cuidador".

�� "Los cuidados paliativos son una medicina avanzada que acompañan al enfermo al final de la vida. Tenemos un bagaje amplio para poder aliviar el sufrimiento que no solo es físico".



�� Yolanda Zurriarraín, médico especialista en cuidados paliativos, en #ElCascabel14Spic.twitter.com/ca52RO4D2J — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 14, 2020

"Detrás de una persona se quiere morir hay un sufrimiento, hay que aliviarlo, en 24 o 48 horas, al aplicar bien las medidas, la persona ya empieza a descansar". Además del propio dolor el paciente, Yolanda señala que para la persona es frecuente sentirse mal por suponer una carga para los familiares, de ahí la importancia de también atender bien a esta y no olvidarse de ella.

En segundo lugar descubrimos la historia de Jordi Sabaté, enfermo de ELA desde hace más de 6 años, cuya esposa explica en 'El Cascabel' qué supone cuidar de su marido y qué dinero recibe para ello: "No sé qué haríamos sin ayuda de nuestros familiares. Jordi tiene una pensión por invalidez y el Estado no nos ayuda en nada. El coste de la ELA para atender bien a Jordi es de 60.000 euros cada año, y tenemos que pagar alquiler, comida, los medicamentos...".

�� "No sé qué haríamos sin ayuda de nuestros familiares. Jordi tiene una pensión por invalidez y el Estado no nos ayuda en nada. El coste de la ELA cada año es de 60.000 euros, y tenemos que pagar alquiler, comida, farmacia".



�� Lucía, esposa de @pons_sabate, en #ElCascabel14Spic.twitter.com/1m63rq8Kul — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) September 14, 2020

"Esta situación tan complicada la viven muchos enfermos de ELA que son cuidados por su maridos o mujeres. No es correcto que el Estado no ayude, si nosotros no tuviéramos a nuestra familia que nos ayuda económicamente, no sé qué haríamos, nos iríamos a Italia porque yo soy de Cerdeña", ha afirmado Lucía, la esposa de Jordi. "Tanto Jordi como yo estamos en contra de la ley de la eutanasia, el Gobierno debería ocuparse de garantizar las ayudas sociales a los enfermos e investigar en estas enfermedades raras. Mucha gente que se quiere morir es porque no tienen ayuda del Estado y porque se ven como una carga".