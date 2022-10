El mayor comedor social de Andalucía al límite: "Si esto no se aclara, en diciembre tendré que cerrar"

El mayor comedor social de Andalucía, en Málaga, podría cerrar sus puertas si no consigue ayudas. Afirman que su situación es insostenible, su deuda asciende hasta los 125.000 €.

Emilio Gómez, presidente del comedor social 'Yo soy tú', asegura a ‘El Cascabel’ que ahora están negociando con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía para intentar evitar bajar la persiana. Pero si no avanzan, Emilio ya anuncia: "Si esto no se aclara, en diciembre tendré que cerrar, no me queda otra".

¿Cuál es su labor?

Sirven alrededor de dos mil comidas diarias, también atienden a personas derivadas de los servicios sociales. Y cuentan, como dice su presidente, con“72 arcángeles”, 72 voluntarios, que “se dejan la vida sin cobrar”. Además, desde la pandemia ha aumentado el número de familias que necesitan ayuda;

“Antes de la pandemia venían alrededor de 800 personas, gente de barrios marginados. Luego, a partir de la pandemia, ha cambiado totalmente el perfil de la gente, son gente que antes tenían su negocio, su casa, y ahora lo han perdido todo".

Acciones altruistas

Emilio también nos relata que este comedor se mantiene gracias a la ayuda de la gente. Para que pueda sobrevivir este local, este hombre ha puesto de garantía su propia vivienda. Esto lo demuestran los datos;

"En el sexto aniversario hemos hecho un balance general, nosotros hemos puesto el 65% del total en metálico, y entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han puesto un 25%, veo desigualdad"



"Con los 90 mil euros que me ha dado la Junta de Andalucía solo tengo para el pan, que de pan solo pago 70 mil euros".













