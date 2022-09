Marisol Burón, madre de Marta Calvo, en TRECE: "Es muy duro cuando llega la noche y tu hija está en la calle"

La presidenta del Tribunal del Jurado, que enjuició a Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo, Lady Marcela y Arliene Ramos, no considera aplicable la prisión permanente al acusado porque no había sido condenado con anterioridad por delitos contra la vida.

Marisol Burón, la madre de la joven valenciana Marta Calvo, que fue asesinada en noviembre de 2019, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE donde ha asegurado que “recurriremos porque mi hija no merece esa sentencia, es poco. Llevamos luchando casi tres años y con esta sentencia no nos vamos a quedar. Pido la prisión permanente revisable”.

¿Por qué no se ha aplicado la prisión permanente revisable?: “Dicen que para que se le pueda aplicar tiene que haber mínimo dos muertes, aquí hay tres. Aunque los casos están unificados, mi hija es la tercera víctima. Lo que tenemos claro es que hay jurisprudencia y si eso se le ha aplicado a otra persona, no entendemos por qué no se le puede aplicar”, explica incrédula Marisol.

En relación con la ocultación del cuerpo de Marta Calvo, la magistrada absuelve a Jorge Ignacio Palma del delito contra la integridad moral del que estaba acusado por no revelar el lugar donde ocultó el cadáver, al no haber quedado acreditado que con dicha conducta pretendiera causar un dolor añadido a los padres de esta joven, entre otros motivos. “La jueza ha quitado la pena de la integridad moral cuando yo sufro por perder a mi hija y, además, porque el cuerpo de mi hija no ha aparecido. Sabemos que si mi hija aparece es porque no cesan de buscarla, no será por él porque no va a decir nada. Yo tengo la intuición de que no abre la boca porque, donde mi hija esté, hay más”.

La madre de Marta Calvo ha mostrado su compromiso de seguir reclamando la modificación del artículo 140 del Código Penal para que la ocultación del cuerpo constituya un motivo para imponer una prisión permanente, algo que ha solicitado en reiteradas ocasiones junto a los padres de Marta del Castillo y Diana Quer.

“Este sinvergüenza se está riendo de todos nosotros y, lo peor es que se lo están consintiendo”, dice con impotencia Marisol mientras relata el sufrimiento por el que están pasando: “Es muy duro porque te han quitado a tu hija, te roban el duelo, pero, esa sensación, cuando llega la noche, cierras la puerta de tu casa y tienes a tu hija en la calle… no lo puedo describir con palabras, es muy duro”.