María Jesús del Barco, magistrada: "Nos estamos jugando la supervivencia de la democracia en España"

María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha analizado en ‘El Cascabel’ la reforma del Poder Judicial que el Partido Popular ha presentado contra la que la semana pasada planteaba el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos: "La reforma que presenta el PP es lo que venimos reclamando desde la APM desde el año 1985, los jueces queremos elegir a los 8 vocales de procedencia judicial, nada más, es sencillo y lo que pide Europa". Para la magistrada, es claro que "la postura del PSOE y de Unidas Podemos es totalmente opuesta y ahonda más en el problema que tenemos actualmente".

La portavoz de la asociación mayoritaria de los jueces de España ha señalado que "la configuración de la lista de candidatos imagino que tendría una parte mixta, no solamente las asociaciones judiciales sino aquellos jueces que a nivel individual quieran presentarse, aunque se exija un numero de avales, aunque superior a los 25 que nos ‘colocó’ Gallardón con su reforma. Mal se te tiene que quedar para no tener 25 amigos de la carrera".

"Levamos en España 40 años de democracia y no podemos permitirnos el lujo de dar un paso atrás y avanzar hacia el totalitarismo"

Por otro lado, María Jesús del Barco ha explicado que "la reforma que conocimos el pasado martes y 13 fue la hecatombe absoluta del CGPJ y contradice absolutamente la sentencia del Tribuna Constitucional de 1986, es contraria a todo lo que había dicho la Unión Europea. Hasta ahora estaba ya mal con la mayoría de 3/5, pero al menos exigía un consenso político. Desde el momento en el que la reforma se plantea por el Gobierno, si rebajamos la exigencia a una mayoría absoluta, el órgano de gobierno de los jueces va a quedar en manos del partido que gobierne. Estas propuestas son como las que se están haciendo en Polonia por la ultraderecha, y creo que llevamos en España 40 años de democracia consolidada y no podemos permitirnos el lujo de dar un paso atrás y avanzar hacia el totalitarismo. Esta reforma perpetra una voladura de todo el sistema democrático español", ha concluido.

"Espero que el Gobierno recapacite y vea el peligro de lo que está sucediendo"

Finalmente, con respecto a la situación económia, la magistrada del Barco ha sido contundente: "Ahora que necesitamos que Europa nos dé dinero, estamos en una situación lamentable a las puertas de una crisis insospechada, espero que el Gobierno recapacite y vea el peligro de lo que está sucediendo. No podemos avanzar hacia la tiranía, un país en el que el Ejecutivo concentra todo el poder no es democrático. Nos jugamos más que el dinero de Europa, la supervivencia de la democracia en España. No podemos dejar todos nuestros derechos en manos del gobierno de turno".