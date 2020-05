Marcos de Quinto, en TRECE: "Lo dejo por coherencia y lealtad aunque no sea lo frecuente en política"

El diputado y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha respondido a las preguntas de Antonio Jiménez en 'El Cascabel' de TRECE tras anunciar su marcha del partido naranja. "Ha sido una decisión meditada. Aunque en política parece que no es muy frecuente, pero es una decisión que tomo por coherencia y lealtad. Creo que es lo adecuado", ha explicado.

"Ya me había manifestado y había dicho que pensaba que no era lo adecuado apoyar una prórroga del estado de alarma, la dirección de mi partido ha creído que es adecuado hacerlo y yo, en esa posición, por coherencia, en lugar de sonreír y seguir ahí que es lo que suele suceder con diputados de demás partidos, pensaba que lo lógico era dejarlo. Se da una paradoja muy curiosa, y es que como no hay tiempo para sustituirme, mañana tendré que votar, y votaré por lealtad hacia mis compañeros y este partido voy a votar algo que a mí no me agrada", ha señalado el hasta ahora diputado de Quinto.

Sobre la situación sanitaria y la prórrog del estado de alarma, Marcos de Quinto ha afirmado que "hay que reforzar las medidas de protección, pero no mantener el estado de alarma a los niveles en los que está. Tendremos que convivir con el virus hasta mediados de 2021 y hay posibilidades de hacerlo sin el estado de alarma".

En esa línea, proseguía explicando que "a veces parece que este estado de alarma es una excusa para proteger al Gobierno de los ciudadanos. Hay que llamar a la responsabilidad de la ciudadanía, usar mascarilla, pero ir abriendo para que la gente trabaje porque si no vamos a tener un problema muy grave. Hay países en Europa que no han recurrido al estado de alarma y han gestionado la situación bastante bien. Respeto muchísimo a las personas de mi partido, pero no he sido capaz de convencerles".

"En España es absolutamente necesario un partido de centro liberal. El papel, que no es de bisagra, sino de puente entre el PP y el PSOE, es el papel que le corresponde. Pero no el PSOE dirigido por Sánchez. Si él no estuviera el frente del PSOE las cosas podrían ser mucho mejores para España y podría haber un pacto más entre constitucionalistas como lo que existe en Europa. En este país tenemos una anomalía donde Sánchez ha decidido que sus enemigos sean los liberales y los populares y se abraza a los secesionistas, filoterroristas y populistas de ultraizquierda para nuestra desgracia".

Finalmente, sobre al actual líder de la formación, el diputado de Quinto ha señalado que "con Inés Arrimadas he hecho campaña desde el primer momento para que fuera presidenta del partido. Pasamos de ser 57 diputados a ser 10 y somos un núcleo muy unido. Inés tiene un olfato político y unas cualidades políticas tremendas y lo va a demostrar".