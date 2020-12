Malestar entre los militares por una nueva cesión del Gobierno a Bildu: "Nos tratan como una moneda de cambio"

El secretario de organización de la AUME, Jorge Bravo, denuncia en 'El Cascabel' una nueva cesión del Gobierno con Bildu en Navarra. En esta ocasión, se trata del cierre del campo de tiro de las Bardenas Reales. La Asociación de Militares denuncia que Bildu continúa pasando factura al Gobierno al igual que sucedió con el cuartel general de Loyola. En sus propias palabras, se quejan de que son tratados "como moneda de cambio para cuestiones políticas que nada tienen que ver con defensa".

Bildu continúa su hoja de ruta de 'desterrar' al Ejército de Navarra

El titular de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles ha señalado en la entrevista en TRECE que "lejos de ponerme a criticar lo que digan los partidos, es cierto que esta maniobra de cerrar el campo de tiro de las Bardenas Reales viene de años atrás, igual un partido político se apropia de la idea pero se viene barajando de hace tiempo".

�� "Me indigna que se trate a los militares como moneda de cambio en un juego político que no tiene que ver con decisiones de defensa nacional. Tanto con esto como con el cuartel de Loyola"



�� Jorge Bravo, secretario de organización de @AUMEinforma, en #ElCascabel9Dpic.twitter.com/jIqAddWLG4 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) December 9, 2020

"Me indigna que se trate a los militares como moneda de cambio en un juego político que no tiene que ver con decisiones de defensa nacional", afirma Jorge Bravo. "Tanto en este tema como en el del Cuartel de Loyola, nada tiene que ver la defensa nacional con la situación de los militares que van a pasar un mal trago cuando tengan que abandonar sus domicilios y sus hijos las escuelas, y no haya apoyo del Ministerio para facilitar la transición".

"La maniobra de cerrar el campo de tiro de las Bardenas Reales viene de años atrás"

El campo de tiro de las Bardenas Reales también se utiliza por la OTAN para los entrenamientos y las maniobras militares por sus características meteorológicas que lo hacen superior a otros similares ubicados en Europa. Desde la AUME señalan que "en el resto de Europa habrá otros campos de tiro para que las aeronaves de todos los países puedan efectuar el entrenamiento. Pero lo que tienen las Bardenas Reales que no tiene el resto de Europa son las particularidades de nuestra meteorología que permite su uso muchos más días. Insisto en que aquí tenemos que hacer ver y valer es la situación de los militares como moneda de cambio".