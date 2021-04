Malestar entre los guardias civiles de Cataluña por no tener fecha para vacunarse: "Es un pulso al Gobierno"

Los sindicatos denuncian que han sido inoculados el 15% frente a la "práctica totalidad" de Mossos, y que en otras comunidades autónomas ya han recibido al menos la primera dosis más del 75% de los agentes. Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han llevado este retraso de su vacunación a los tribunales y a la Fiscalía, pidiendo la mediación de ministerios implicados, el Defensor del Pueblo o la propia Delegación del Gobierno en Cataluña.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado 20 de abril en el Senado que se había ordenado un cauce alternativo para vacunar a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña. Reconoció que es la "única comunidad" que no estaba incluyendo a los agentes y lamentó que este colectivo "no haya tenido la respuesta establecida" en la estrategia de vacunación acordada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Los miembros de las FCSE en Cataluña no han sido vacunados en los términos que sí lo han sido en otras comunidades autónomas y, por ello, hace ya una semana que el Gobierno ha tomado la decisión de vacunarles", detalló. La ministra indicó que se están realizando las acciones necesarias para que "próximamente" se les pueda vacunar contra el Covid-19 junto al resto del personal que hacen funciones esenciales. Fuentes del Ministerio del Interior añadieron a continuación que se había dispuesto que sanitarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil participen en el proceso de vacunación contra la Covid para que, "en cuestión de días" tras recibir las dosis, puedan estar vacunados los agentes.

Javier Favorecido Troncoso, portavoz de la Unión de Guardias Civiles de Cataluña, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la situación, pidiendo a las administraciones competentes que pongan un fecha para la vacunación de los agentes. "Es cierto, que a fecha de hoy, no tenemos cita para esa vacunación. Por lo tanto si hace una semana que decidieron vacunarnos por cuenta del Estado y no por comunidades, como ya ha pasado en otras regiones, pues ya podían haberse puesto en contacto con Guardia Civil y haber creado unos cupos de gente para vacunar de forma diaria", ha explicado Favorecido.

En este punto ha recordado que los mossos se vacunaron antes de las elecciones catalanas del mes de febrero: "Es un parte muy pequeña, como máximo se habrá llegado al 15%. Se puso en vacunación en un día y coincidió que tardaron mucho en vacunar. Es importante señalar que los mossos se vacunaron, en gran parte, antes de las elecciones catalanas, que fueron el 14 de febrero".

Por último ha recordado que este gesto no es aislado y que ya se han producido otros parecidos a este: "Tenemos en cuenta que esto no es un acto aislado, nos sentimos muy agraviados y nos sentimos que a veces no se nos defiende. Esto es un pulso al Gobierno, a sus socios de Gobierno, y yo creo que alguien debería haber hecho algo. Somos gente que estamos trabajando en la calle y pedimos que se nos dé una fecha de vacunación".