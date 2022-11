En Madrid, en Barcelona y en Sevilla, la sanidad, en todos lados igual: "Faltan muchos médicos"

La sanidad está en boca de todos. Horas y horas de televisión, de radio y de prensa. Azuzados por la clase política, los medios replican el discurso y llenan sus parrillas de huelgas y manifestaciones que están protagonizando algunos sanitarios. Casualidad o no, la polémica existe y se centra, prácticamente en exclusiva, en la capital de España donde la oposición al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid junto al Gobierno de España, están lanzando duras acusaciones contra la administración de Isabel Diaz Ayuso. Con este panorama, pareciera que Madrid tiene un déficit importante en lo que respecta a la sanidad. Por eso, en 'El Cascabel' de TRECE, hemos salido a la calle para averiguar qué opina la gente de a pie sobre su sanidad en Madrid, pero también en otras grandes ciudades con características similares; Barcelona y Sevilla.

En todos lados igual, "faltan muchos médicos"

En Madrid, muchas críticas: "llaman y nadie te lo cogen, se bloque la página web"; pero también satisfacción con el servicio: "En mi zona funciona todo perfectamente, yo no noto todo este conflicto en lo personal"; "la Doctora que tengo yo, mejor imposible, pero hasta que te puede recibir... Tienen a mucha gente" comenta otra ciudadana. En Sevilla, las críticas son contundentes: "lo de Andalucía no dista mucho del resto de España" porque dar con un médico "que te atienda en condiciones es imposible", asegura otra ciudadana. En Barcelona, más de lo mismo: "llevo cotizados 51 años y ahora cuando los necesito me tengo que ir al privado". En todos lados, un denominador común, "falta personal".