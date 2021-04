Luis Garicano, en TRECE: "No tiene ningún sentido que no haya discusión parlamentaria sobre Plus Ultra"

La ayuda multitudinaria que ha concedido el Gobierno de Sánchez a Plus Ultra sigue dando de qué hablar. Tanto que Ciudadanos ha pedido comenzar una investigación judicial sobre lo ocurrido en el parlamento europeo, ya que la ayuda concedida viene directamente de Bruselas.

Aprovechando este contexto, el europarlamentario de Ciudadanos Luis Garicano ha entrado en TRECE para comentar lo ocurrido con esta aerolínea, que acumula en sus cuentas años de deudas. "He puesto el acento en la autorización que concedió la Unión Europea a España para saltarse las reglas de ayudas de Estado con motivo de la lucha contra la covid-19. Permite ayudas, pero con unas restricciones claras, como que la empresa sea estratégica y no esté en pérdidas antes del coronavirus porque estas ayudas es para paliar los efectos de la covid-19", ha explicado en este sentido.

Garicano ha señalado en 'El Cascabel' que las diversas justificaciones que ha dado el Gobierno son "una broma de mal gusto" aunque, a su juicio, una de las pistas que pueden explicar la concesión de dicha ayuda es que esta aerolínea tiene el monopolio para Caracas. "Eso igual es estratégico para algunos. No es una empresa viable. La cosa no tiene ni pies ni cabeza", ha zanjado.

Luis Garicano advierte de las consecuencias que puede tener

En este sentido, Luis Garicano ha explicado que a él se le han acabado todas las explicaciones lógicas que puede haber para justificar la ayuda de más de 50 millones que ha dado el Ejecutivo a Plus Ultra.

"Se me han acabado las explicaciones legales y serias en un momento en el que millones de autónomos y cientos de empresas están desesperadas para recibir una pequeña ayuda", ha recalcado, y ha aprovechado la pregunta de los colaboradores para dejar claro que estas actitudes pueden tener consecuencia, ya que España está pendiente de recibir las ayudas europeas. "Europa nos está mirando con lupa. Me parece muy negativo lo que está haciendo España por actuaciones como esta", ha explicado, y ha recalcado que esta forma de dar dinero es "bastante única y me parece muy poco con los estilos de la democracia moderna.

Por eso, a su juicio, "no tiene ningún sentido que no haya discusión parlamentaria sobre Plus Ultra". Una cuestión que abordará la semana que viene el Congreso de los Diputados.