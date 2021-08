Luis Alejandre, ex Jefe del Ejército de Tierra, en TRECE: "No es descartable una guerra civil en Afganistán"

Esta noche ha acudido a 'El Cascabel' de TRECE, el ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Luis Alejandre, para analizar la situación presente, y futura, que padece Afganistán ante la victoria de los talibanes. Sobre la operación que se encuentra en marcha, de evacuación del personal civil extranjero y de los propios afganos que han colaborado con las instituciones occidentales, el exmilitar ha querido resaltar lo difícil que se presenta la situación. "Es una operación muy complicada, aunque fuese una crónica de una muerte anunciada, indiscutiblemente ha pillado al mundo occidental sin defensas, porque no es una operación militar. Es una operación que creo que tiene que ver mucho en estos momentos, con que la población civil sufra lo menos posible, entonces, no es cuestión de cañones o soldados, es una cuestión de evacuaciones, y creo que la prioridad del mundo occidental está aquí, y sé que hay dificultades con traductores o compañeros nuestros que no están en Kabul".

"La situación que se presenta es de inmigraciones, gente que intenta huir... el momento es de mucha unión de superar dificultades, de permanecer unidos. El cambio al que se enfrenta el mundo es enorme sin saber a donde llegaremos. El equilibrio de poderes, a la potencia de una China que sale emergente, a una Rusia que se ríe porque ellos también fracasaron, a un Taiwán que están preocupadísimos, porque ven que EE. UU. ha perdido puntos", ha incidido el militar menorquín.

El segundo aeropuerto de Kabul se encuentra controlado por las unidades americanas, ante las imágenes que están continuamente llegando cabe la posibilidad de cuestionarse si la situación del aeródromo es segura. "Entiendo que sí porque el poder militar de los 6.000 marines es importantes. Segundo porque entiendo que haya habido conversaciones con los talibanes, que en un primer momento quieren presentarse como dialogantes, el aeropuerto puede ser seguro pero sus accesos no. Hay gente que a lo mejor se encuentra en provincias alejadas de Kabul y no tiene forma de ir allí, ahí está el problema en que haya gente que quiera ir y no pueda. El momento es trágico".

"Hemos formado parte de una coalición, que venía precedido de los atentados del 11-S que afectaron a Estados Unidos, pero también a todo el mundo occidental, y nos comprometimos en aquel momento a mandar un contingente de 300 unidades y nos integramos en un sistema que tenía que intentar a salir aquella gente a salir del ostracismo, a salir de la Edad Media. ¿Ha valido la pena el esfuerzo? Lo fácil es decir que no, pero yo creo que sí vale, decir hoy lo que puede pasar es muy aventurado, pero creo que al final los esfuerzos acaban teniendo sus frutos. Hay una sociedad afgana que ha estado en contacto con personas occidentales, especialmente mujeres, y no creo que está gente se quede de brazos cruzados ante los talibanes", ha explicado el ex Jefe del ejército de Tierra, en referencia a la pregunta de si tanto esfuerzo ha merecido la pena.

La imagen que ha mostrado el ejército afgano de debilidad, pone en tela de juicio el buen entrenamiento que han recibido por parte de las tropas de la coalición. Luis Alejandre a este respecto ha querido señalar que la rápida rendición de las tropas no se debe a su formación militar. "Un soldado es una guardia y una retaguardia, si al soldado le falta el apoyo de la sociedad, si sus dirigentes han huido, si sus dirigentes no les habían pagado en los últimos meses, si el Gobierno es presidido por la corrupción, en el último momento se rinde sin luchar. Hay una imagen que es muy curiosa los talibanes utilizan las mismas armas que utilizaban en el anterior asalto al poder, da la impresión de que no han usado las armas americanas u occidentales que tenían en su posesión. Pero se han hecho cargo de un montón de armamento más sofisticado que ahora no lucen".

Respondiendo al hecho que ha anunciado el presidente de Afganistán, de una posible vuelta suya al país, "no es descartable que se produzca una guerra civil, la sociedad afgana no es monolítica, no es descartable tampoco que se produzca un movimiento interno que cuestione el poder total de los talibanes. Entonces, nos enfrentamos con un interrogante peligroso de que se produzca una guerra civil".