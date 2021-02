Los hosteleros que demandarán al Estado por las restricciones aseguran que su situación es “insostenible”

Juan José López, portavoz de la agrupación que ha iniciado la demanda colectiva contra el Estado y las comunidades autónomas por las restricciones por la covid-19 al sector de la hostelería, ha denunciado en ‘El Cascabel’ de TRECE la complicada situación que vive el sector: “Hemos observado que tras los cierres que se han producido y las limitaciones que tenemos para ejercer la actividad, nos encontramos con una fuerza de producción de apenas un 25% donde estamos abiertos para soportar unos gastos del 100%. Es insostenible”.

No obstante, Juan José aclara que “en Madrid, donde estoy, hay que reconocer a la presidenta Ayuso que está permitiendo que nos defendamos, pero en provincias cerradas totalmente, es imposible hacer frente. En torno a un despacho una asociación de profesionales apolítica hemos iniciado un proceso para defender nuestros derechos. Si no percibimos ayudas directas, esto es imposible”.

El hostelero asegura con respecto a la acción legal que planean emprender que “estamos en proceso de participación, cualquier hostelero se puede apuntar a lo que defendemos, llevamos 2.000 inscritos para presentar esta demanda a título individual, pero como una demanda colectiva. Todo será proporcional en función de en qué provincia esté el negocio. Pretendemos que nos compensen en función a los ingresos que tuvimos en el período del 2018 y 2019, queremos una compensación para que los negocios puedan volver a abrir. De cada 3 negocios, 1 no va a volver a abrir”.

En relación con la medida que estudia el Gobierno de reducir la semana laboral a cuatro días, Juan José denuncia que “no se pueden dar 50 millones para hacer un estudio de cómo trabajar menos en una pandemia y no ayudar nada a la hostelería. Cualquiera que lo esté escuchando se sonrojará, no son medidas lógicas con lo que está pasando en el país”.