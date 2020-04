Los hosteleros madrileños: "El anuncio de abrir los hoteles el 11 de mayo es un globo sonda, no tiene sentido"

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García Alonso, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la propuesta de desescalada del Gobierno en relación al sector de la hostelería, en concreto la posibilidad de que estos establecimientos abran sus puertas el 11 de mayo. García Alonso ha explicado que "no tiene sentido que abramos nuestros hoteles, es una medida desconcertante porque incorpora restricciones que hacen inviables las condiciones económicas y operativas de los hoteles".

"Procurar el reinicio de los hoteles, que son una concatenación de servicios que deben estar en funcionamiento, es absolutamente inviable y no sirve para nada la apertura del hotel", se ha quejado García Alonso. El hostelero se refiere de esta forma al plan del Ejecutivo de que los hoteles puedan abrir sus puertas a los huéspedes pero prohibiendo el acceso a las zonas comunes, tales como buffet, piscinas, gimnasio, lobbies, etc.

Además, otro factor en contra del sector es que "el turista que viene a Madrid no viene [específicamente] a estar en nuestros hoteles, sino a realizar visitas culturales, de ocio o de trabajo". De esta forma, "si no está todo concatenado, no sirve de nada abrir el hotel". Para más inri, García Alonso ha recordado que el turismo internacional, que supone el 60% del negocio hostelero en Madrid, está paralizado y las fronteras están cerradas. "Los madrileños no van a salir del encierro en sus casas para ir a encerrarse en un hotel", ha sentenciado el empresario.

Ante esta situación, García Alonso pide al Gobierno poder mantener en vigor los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) "no por capricho, sino para poder aguantar la situación".

Por tanto, para García Alonso este movimiento del Gobierno no es más que un "globo sonda" que quiere anunciarse como "una forma de recuperación de la normalidad", pero en el que "no se han tenido en cuenta las características especiales que tienen los establecimientos hoteleros".