López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas, sobre la ley de Memoria: "Me parece positiva"

El proyecto de ley de Memoria Democrática ha sido aprobado este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados con el voto a favor de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno (entre ellos, EH Bildu), el rechazo de los partidos de derecha y la abstención de ERC y BNG.

Los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, al igual que los de EH Bildu, han aplaudido de pie la aprobación de la ley dirigiéndose a los miembros de asociaciones de memoria presentes en la tribuna de invitados.

Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas y exsecretario de Estado para la Unión Europea con Rodríguez Zapatero, ha estado en ‘El Cascabel’ para defender esta nueva ley: “Creo que es necesaria. Amplía el reconocimiento moral a las personas que sufrieron en la Guerra Civil, en ambos lados, y en la dictadura franquista. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, muchos de ellos están debajo de cunetas, me parece una ley positiva y excelente”.

La enmienda más polémica contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación". Diego López Garrido asegura que “esa enmienda no tiene nada que ver con Bildu. Se incorpora por PSOE y por Podemos, pero no por Bildu. Esto se hace porque en los años posteriores a la Constitución hay casos de acciones violentas de bandas fascistas contra luchadores por la democracia, eso sí, es una especie de terrorismo. Lo que Bildu quería es que se extendiese mucho más y que desapareciese de la ley la Transición, la referencia a la ley de Amnistía… algo que, por su puesto, se ha rechazado”.

La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente, mientras que la derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González han criticado el acuerdo, ya que esa enmienda va más allá del final de la dictadura, lo que supondría un cuestionamiento a la Transición: “Felipe González lo dijo cuando todavía no se ha leído la ley, pero si se la lee se dará cuenta de esto que estoy señalando. Creo que es una ley muy buena. Ya tenemos una ley de víctimas del terrorismo de ETA para su protección, pero esta ley no va de eso, esta ley va de víctimas de la Transición y de la dictadura franquista”.

“Esta ley no reescribe la historia de nada, solo reconocer moralmente más la memoria democrática para proteger a quienes sufrieron, de ambos bandos, en la Guerra Civil y de un solo bando en el franquismo, las torturas, desapariciones… no veo el problema con esta ley”, reitera Diego López Garrido y puntualiza que “el franquismo se acabó en el año 78 y ahí empieza la democracia. Lo que se hace es crear una comisión técnica para estudiar casos de violación de derechos humanos hasta el 83. La Transición es defendida absolutamente en la ley. La ley de Amnistía se reafirma y no hay quejas al respecto”.

Con esta nueva ley, el Gobierno pretende avanzar respecto a la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que será derogada con la entrada en vigor de la nueva norma, previsiblemente en septiembre, tras su votación definitiva en el Senado y su publicación en el BOE.