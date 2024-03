Leguina vaticina cuándo se revertirá la ley de amnistía: "Cuando Sánchez se vaya del Gobierno"

"Esto tiene arreglo cuando Sánchez se vaya del gobierno. No creo que vaya a haber repetición electoral en Cataluña". Es la opinión de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid. El también nuevo consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid ha sido entrevistado este lunes en 'El Cascabel' de TRECE.

En el acuerdo de investidura se decía claramente que el independentismo iba a proponer un referéndum de autodeterminación. Esto no debería sorprender al PSOE, por tanto. Sin embargo, lo que ha sorprendido es que Marta Rovira haya asegurado que ya se ha estado hablando de ello.

Reuniones para poder hablar de referéndum lo cierto es que ha habido bastantes. Además de las reuniones en Suiza con Junts y con el mediador internacional, Francisco Galindo, que han sido cuatro, Esquerra y PSOE han desvelado que se han reunido tres veces de manera secreta, con mediación internacional. La primera fase era la amnistía y ahora toca el referéndum. El PSOE dice que es inconstitucional y desmiente que se esté negociando, pero los independentistas insisten en que se dijo que no habría indultos, que no se eliminaría la sedición y que la amnistia era inconstitucional, así que no le dan ningún valor al rechazo del Partido Socialista. Desde el PP denuncian que el procés ha vuelto al punto de partida por culpa de Sánchez:

Por otra parte, Junqueras asegura que lo volverán a hacer y que si hay que volver a la cárcel se volverá. Se trata de una frase que los analistas han interpretado tambié en clave electoralista y como dardo a Carles Puigdemont por haber huído.

Según el CIS catalán, el 51% de los catalanes no quiere que Cataluña se independice de España y el 42 por ciento sí lo quiere. Eso supone un punto más que antes de la amnistía. Pero es que además solo el 9% de catalanes apoya la vía unilateral por la que, en nombre de Cataluña, sigue apostando Puigdemont si el Gobierno no autoriza el referéndum.

Y mientras el independentisto baja, a nivel nacional, la derecha sigue subiendo. El PP conseguiría 161 escaños, 24 diputados más que el 23-J, y estaría a solo 15 de la mayoría absoluta en solitario. Con Vox, que bajaría seis escaños, la derecha rozaría los 190 diputados. En la izquierda, el PSOE bajaría 11 hasta quedarse con tan solo 109, mientras continúa la caída de Yolanda Díaz. Los de Sumar perderían nueve diputados y la dejarían con solo 21 escaños. Sánchez no sería presidente ni siquiera volviendo a pactar con independentistas, nacionalistas y EH Bildu.