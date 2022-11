Las cifras demoledoras de Cáritas: "Las familias están cayendo"

Una de cada tres familias españolas no puede permitirse una vida digna. Eso son 6 millones de hogares a los que su presupuesto para vivir cada mes no les alcanza. Ni para comer, ni para electricidad, educación, ocio, sanidad, etc. Por ejemplo, un hogar que ingresa 1.500 euros mensuales o menos, si antes de la crisis de la inflación destinaban 915 euros de ese ingreso a vivienda, alimentación y transporte, ahora están dedicando 1.200 euros. En 'El Cascabel' de TRECE, Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, describe perfectamente como viven estas familias: "Sobreviven con coraje y esfuerzo elaborando estrategias de todo tipo para adaptarse a ingreso que con la inflación no llega. Son estrategias que dejan huella, hacen mella, dejan heridas en muchas familias, el no poder poner la calefacción afecta al bienestar,el que tu hijo o tu hija no pueda ir a la excursión del colegio, también afecta en el presente y en el futuro de esas familias y esos niños. Lo afrontan con coraje pero a costa de la vida erosionada"



Peor lo tienen los que viven con 1.000 euros o menos al mes. Antes, gastaban 700 solo en vivienda y comida. Cifra que ahora sube hasta 800 euros. Un aumento de gasto en lo esencial que se traduce en sacrificios económicos. Siete de cada 10 hogares vulnerables han renunciado o reducido sus gastos en ropa y calzado. La mitad compran menos comida. El 60% de los hogares está esforzándose para gastar menos luz, agua y calefacción. Y casi 2 de cada 10 niños ya no usan el comedor escolar porque sus padres no pueden costeárselo, según nos cuenta Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, "muchas personas se están acercando a Cáritas, aquí es importante que si hace dos años podíamos apoyar a una familia con una tarjeta dinero, esa misma tarjeta de 100 € a día de hoy para cubrir las mismas necesidades tenemos que cargar esa tarjeta con 120 €"



El perfil de las familias es diverso, según explica Flores, "El perfil es fundamentalmente familias con hijos en etapa de crianza, son las que están sufriendo estás familias. Fundamentalmente, porque seguimos sin políticas en apoyo a la familia y a las crianzas, que es ya una deuda histórica. Está llegando mucho el perfil de personas que a pesar de trabajar no consiguen llegar a final de mes. Es decir, los ingresos que están generando familias que, a pesar de trabajar incluso los dos adultos, son insuficientes para alcanzar las necesidades de las familias"



Pero ya no hablamos solo de que nos cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. Uno de cada tres hogares vulnerables renunció a una prótesis, a audífonos o a ponerse gafas por su alto precio. Y el 14% dejó de comprar algún medicamento por estar en aprietos económicos. Y lo alarmante, más si cabe, son la cantidad de familias que antes no tenían problemas y que ahora sí los tienen, "estamos viendo como familias que antes estaban legando a final de mes, están cayendo hacia abajo, se están incorporando nuevos perfiles que previamente tenían medios"