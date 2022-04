Juanma Castaño, en TRECE, sobre las comisiones de la Supercopa: "Rubiales debe entender que se han equivocado"

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para analizar las principales claves del caso de las comisiones pactadas por la Supercopa entre el futbolista Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales: "Legalmente, lo tienen todo salvado", asegura Juanma, que añade que "desde el punto de vista ético sale seriamente dañada la imagen de Rubiales, Piqué y la competición en general. Piqué se aprovechó de la relación estrecha con Rubiales".

El director de 'El Partidazo de COPE' ha insistido en que "desde el punto de vista legal, Piqué y Rubiales tienen la seguridad de que no han cometido ningún delito. Rubiales se agarra a que ha pasado por tres filtros de seguridad ética en la Federación, y que por eso firma el contrato con la comisión para Piqué. Si eso es así, me parece que hay que cambiar los filtros porque no me parece ético que un futbolista que va a participar en esa competición firme un contrato con comisiones para él con la RFEF. Eso puede generar sospechas sobre la limpieza de la competición. Rubiales debe entender que se han equivocado".

En este sentido, Juanma Castaño añade que "Rubiales no atiende a la petición de Piqué de que meta al Andorra en un grupo fácil porque acaba jugando en el grupo que no quería Piqué, por ahí no tienen nada que esconder y Rubiales es muy claro en eso, no le van a pillar en nada delictivo. Me sorprende que Piqué en 'El Partidazo' me dijera a voces que vivo en otro mundo y que solo quiero meter mierda, y que él no pediría un favor por tener un negocio con Rubiales, y hoy sale un audio en el que pide dos favores".

En esa línea, asegura Juanma que "todos pedimos favores, pero no se le pueden dar gritos a alguien en la radio diciendo que no sería capaz de pedir favores. No entiendo cómo Piqué dijo eso sabiendo que sus audios podrían salir".

Por ello, insiste el director de 'El Partidazo de COPE', "el daño está hecho y la imagen queda muy dañada, lo peor es que hay terceros implicados. No entiendo que haya una variable en el contrato de Rubiales en la Federación que le dé un únicamente euro de más por el éxito de cualquier equipo, el Madrid, el Barça o el que sea. Debe ser juez al margen de los resultados deportivos".