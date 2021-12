Juan Marín, en TRECE: "Tanto Moreno como yo siempre hemos pensado en Andalucía antes que en nuestro partido"

Ciudadanos se prepara en Andalucía para el año electoral que se avecina, haya adelanto o no, con unas "primarias exprés" que han sido convocadas este martes, comenzarán mañana y estarán resueltas en una semana.

La convocatoria llega además en pleno debate sobre la posibilidad de que PP y Cs, socios en el gobierno andaluz, concurran con listas conjuntas en las próximas elecciones autonómicas, una puerta que abrió el fin de semana la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, y que por el momento cierran desde Génova.

Sin embargo, el líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, también vicepresidente del Gobierno andaluz de coalición, cree que la posición del PP de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, es otra, aunque desde este partido aseguran que no se han producido conversaciones en ese sentido.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha explicado en ‘El Cascabel’ de TRECE para cuándo serán estas elecciones: “El próximo año van a ser seguro, de eso no hay duda. La última fecha posible sería el 27 de noviembre, pero el primer periodo de sesiones hay que culminarlo porque van a ser seis meses muy intensos para que no haya un parón en la recuperación económica de Andalucía. No hemos valorado la posibilidad que se celebre antes de septiembre. Tenemos muchas iniciativas que tienen que terminarse en el primer periodo de sesiones. Juanma y yo hemos hablado de esto después de que la pinza de VOX tumbara los presupuestos”.

“La posición de VOX no la entienden ni sus votantes. Con el apoyo a los presupuestos ha ayudado y ha contribuido a que Andalucía se haya convertido en una locomotora de creación de empleo. Ahora, de la noche a la mañana, les interesan las elecciones. No se pueden anteponer las siglas de un partido político por encima del interés de los andaluces y VOX lo ha hecho. Ni siquiera han dicho que les parece mal de los presupuestos. El verdadero VOX arrima el hombro, pero cuando no le interesa deja caer el Gobierno y lo retira. Ellos, al menos, han sido claros, han dicho que no quieren presupuestos porque quieren elecciones, no como el PSOE que ha estado mareando la perdiz. Ha sido un trabajo muy diferente entre VOX y el PSOE. Nadie lo entiende. Parece que priman los intereses de la formación política. Ha cambiado la utilidad por la conveniencia política”, apunta Juan Marín sobre la posición de VOX.

¿En qué afecta que no haya unos presupuestos aprobados? Juan Marín lo explica: “Son casi 4.000 millones menos. Si tenemos unos presupuestos aprobados podemos encajar los Fondos Europeos. Hay más dificultad y tendremos que hacer más ajustes para financiar algunos de los proyectos que estaban en marcha y que se ejecutarán en 2022/23. El siguiente año tendría que ser de crecimiento por encima del 6% y eso ahora se va a frenar porque no tenemos estas herramientas necesarias para que Andalucía siga siendo el motor de España”.

PP y Cs, ¿Irán con listas conjuntas en las próximas elecciones autonómicas?

“Nos tenemos que presentar por separado. Gracias a eso hemos trabajado en coalición. Hay un cambio importante cuando hemos visto que las intenciones de VOX es llegar al poder a cualquier precio. Esto nos hace explorar cualquier posibilidad. Los andaluces quieren que el Gobierno continúe cuatro años más para culminar las reformas que hemos llevado a cabo y ese es el objetivo. La fórmula es la que hemos venido aplicando, pero no podemos dejar de explorar otra opción para tener mayoría absoluta”, aclara Juan Marín que añade: “No nos hemos sentado a hablar de este tema. Se habló de esta posibilidad para que el Gobierno salga adelante. Tanto Juanma como yo siempre hemos pensado en Andalucía antes que en nuestro partido. El cambio en Andalucía ha funcionado y es lo que nos interesa. Si soy el candidato es lo que voy a defender”.

En los dos próximos días, periodo de presentación de candidaturas, se resolverá una de las principales dudas mediáticas en torno a la formación naranja, la que cuestiona si habrá algún otro compañero de Marín que se presente a disputarle el puesto.

En las quinielas siempre aparecen dos nombres, uno del gobierno, que es la consejera de Asuntos Sociales, Rocío Ruiz, y otro del grupo parlamentario, Fran Carrillo, que fue uno de los damnificados por la reestructuración que se produjo en julio. Las primarias naranjas comenzarán en pleno puente de diciembre y se resolverán en una semana, lo que reduce al mínimo el margen de maniobra para competirle el puesto a Marín.

“Fran Carrillo he visto que se va a presentar por los medios de comunicación y espero que se presente por el interés de los andaluces y no del partido y le deseo toda la suerte del mundo. La persona que gane espero que sea la que mejor continúe este cambio que hay en Andalucía. Si cualquiera de los otros compañeros vence en estar primarias yo estaré para ayudarles”, sentencia Juan Marín.