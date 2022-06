Juan Marín, en TRECE: "Queremos seguir la línea de los últimos años en Andalucía y quiero hacerlo con el PP"

En la recta final de la campaña electoral para las elecciones andaluzas, los candidatos apuran las últimas horas para convencer a los indecisos y movilizar a la población, pidiendo que acudan a votar el domingo 19 de junio. Un día antes del cierre de campaña, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para comentar sus sensaciones ante la gran cita electoral.

En primer lugar, Marín ha analizado los resultados que dan las encuestas para Cs, según las cuales su formación perdería bastantes escaños el próximo domingo: "Nunca han sido buenos los sondeos con nosotros aquí en Andalucía. En 2015 nos daban cero y sacamos 9. Hasta que no se juega el último cuarto no finaliza el partido. Creo que ha sido un Gobierno ejemplar en todos los sentidos. La lealtad entre el PP y Ciudadanos ha permitido que seamos una locomotora para salir de la crisis económica. Confío en los andaluces".

Respecto a los debates y los posibles pactos después de la cita electoral, Marín ha sido claro: "La campaña es complicada, en los debates he tenido la oportunidad de decir lo que pretendo hacer. También hay que sacar pecho de todo lo que hemos hecho, no podía permitir que otra formación política negara los datos que son muy objetivos. Andalucía ha bajado en la tasa de desempleo, hemos crecido cuatro décimas por encima del PIB nacional, y muchas otras cuestiones como el número de empresas constituidas. Todo esto había que defenderlo con orgullo. Queremos seguir en esa línea y yo quiero hacerlo con el PP, creo que es ser honesto para todo aquel que decida depositar su confianza en Ciudadanos. Otros no se han definido y no han dicho que pactos están dispuestos a llevar a cabo. He sido claro, honesto y sincero".

Ciudadanos ha formado parte del Gobierno los últimos años, junto al Partido Popular, y han quedado algunas cosas pendientes: "Lo más urgente ahora mismo, si esa suma se da, es desplegar todos los fondos europeos que están llegando. Estamos viendo cómo los precios se disparan y esto puede provocar una situación muy complicada. Tenemos unos fondos que son necesarios para reforzar el tejido necesario para afrontar esta situación. Los fondos están llegando con cuentagotas y hay que ponerlos en marcha. Crear empleo es lo urgente. La pandemia se ha llevado por delante, además de muchas vidas, también a muchas familias y mucho empleo. Somos un gobierno con experiencia y hemos demostrado que sabemos gestionar. Me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y necesitamos seguir haciéndolo el próximo lunes".

Por otro lado, ha analizado si las políticas de Sánchez han afectado a Andalucía: "Estamos perdiendo 4 millones de euros diarios, casi 1.300 millones al año. ¿Por qué? ¿Somos los andaluces ciudadanos de segunda? ¿Por qué un vasco recibe más dinero que un andaluz para la sanidad pública? Yo creo en la igualdad y mucho más en un país como España. Quiero que mis hijos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano en otras partes del país. Los fondos se los está llevando Cataluña y todos aquellos que le hacen el favor a Sánchez de mantenerle en la Moncloa. No hay que olvidar que esto ha sido posible con la abstención de Vox en el Congreso".

Por último, se ha mojado sobre qué pasaría si el PP no pudiera formar Gobierno con Cs, pero sí con Vox: "Yo no creo que haya nuevas elecciones. Si no da el resultado con nosotros, Juanma tendrá que buscar el entendimiento con Vox. Soy optimista y creo que estamos cerca de sumar esos escaños suficientes para poder desplegar todos los proyectos que se han quedado en el tintero y seguir en la senda de crecimiento. Ese es nuestro objetivo y el sueño con el que empezamos en 2018. Nosotros hemos reforzado el estado del bienestar en Andalucía".