Juan Marín sobre los Presupuestos Generales del Estado, en TRECE: "Sé, de sobra, que no se van a cumplir"

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Juan Marín, será nombrado por el Gobierno andaluz del PP-A como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía), en sustitución del socialista Ángel Gallego, que ha venido ostentando esta responsabilidad durante los últimos diez años.

El nombramiento de Marín al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía supondrá su vuelta a la política andaluza tras dejar la primera línea al abandonar el liderazgo regional de Cs la misma noche de las elecciones del pasado 19 de junio, que dejaron a la formación naranja fuera del Parlamento tras ser socio de gobierno del PP en la anterior legislatura.

Juan Marín, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar si este nuevo paso en su carrera le alejará de la militancia de Ciudadanos: “No es incompatible, aunque es un cargo de mucha responsabilidad”

¿Este cargo entraba dentro de sus planes?: “El 19 de junio asumí mi responsabilidad como candidato y deje todos mis cargos y ahí acabe mi legislatura y me vine a casa. Durante este tiempo he tenido muchas oportunidades y agradezco a Juanma y a muchas personas su interés, pero decliné las ofertas porque el PP tiene que gobernar con total libertad. Durante este tiempo se han barajado muchas posibilidades sobre mi futuro, pero mi futuro lo voy a decidir yo y eso es lo que he hecho. Cuando me llamaron y me ofrecieron asumir esta responsabilidad y me puse a su disposición”, explica Juan Marín mientras relata cómo se gestó: “Ayer me llamo el presidente y me dijo que quería llevar mi nombramiento para el consejo económico y social y que le gustaría que lo aceptara y así ha sido. Es un reto para mí y no entraba en mis planes”.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado y, en concreto, sobre la partida a Andalucía, Juan Marín ha dicho que “desde la experiencia y desde mis conocimientos de como se elaboran los presupuestos… no me los puedo creer. Montero nunca ha cumplido sus presupuestos. No se para de prometer inversiones que no se llegan a ejecutar. Sé de sobra que no se van a cumplir. Con el Gobierno de Sánchez se ha maltratado a la comunidad autónoma de Andalucía. He visto muchas obras que no se ha culminado. Esto es un cantó de sirena y la señora Montero sabe hacerlo muy bien”.