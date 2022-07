Juan Marín sobre el caso de los ERE, en TRECE: “Tienen que pagar por lo que han hecho”

El Tribunal Supremo ha confirmado en esencia la sentencia que impuso seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011. A falta de conocerse los argumentos del Supremo, que notificará su resolución cuando las dos juezas redacten su voto particular, la sentencia aboca a prisión a Griñán, de 76 años, y quien ya ha anunciado que agotará todos los recursos y pedirá al Tribunal Constitucional suspender su entrada en la cárcel, sin descartar, incluso, acudir a la vía del indulto.

Juan Marín, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, ha advertido en TRECE lo difícil que va a ser revertir esta situación económica: “Yo creo que va a ser prácticamente imposible poder recuperar esos millones de euros que se malversaron y que no fueron a parar al destino para el que venían. Va a ser imposible por no decir imposible recuperar esos 700 millones de euros. Tendremos que hacer lo posible por recuperarlos, pero el tiempo ha demostrado que, casi 11 años después, parece que ese dinero no va a ser posible recuperarlo”.

El caso político de los ERE: la juez Alaya, dos absueltos de 21 acusados, la muerte de uno de los condenados La confirmación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el Tribunal Supremo pone de nuevo en primera plana la parte más política de la corrupción de los ERE Raquel Pérez Polo 26 jul 2022 - 11:27

Hoy, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha defendido la "honorabilidad" de los condenados por el caso de los ERE y se ha preguntado "si no es indefensión" que solo se haya conocido el fallo y no los argumentos de la sentencia. Ante estas palabras, Juan Marín subraya que “en Andalucía, tenemos una larga trayectoria en casos de corrupción. Cuando uno toma una responsabilidad en una comunidad autónoma, tiene que ser responsable de la vigilancia de que los recursos lleguen a su destino. Ahora el Supremo ratifica que hay responsables políticos y la justicia es igual para todos. No pongo en duda que se hayan llevado dinero o no, pero si es cierto de que la justicia ha determinado que son los responsables por una trama que estaba articulada y se ha venido demostrando que se hacía un uso fraudulento del dinero que beneficiaba a terceras personas y empresas determinadas. La justicia suele llegar tarde, pero debe ser entendida como un derecho fundamental de todos los ciudadanos”.

Además, destaca el daño que todo esto ha supuesto para Andalucía: “En este caso concreto, la imagen de una comunidad autónoma ha sido titular en todos los medios por la corrupción política y esto tiene un perjuicio económico y social que nunca se ha cuantificado. Los responsables tienen que pagar por lo que han hecho”.

“En 2015 llegué al Parlamento de Andalucía y exigí que Chaves y Griñán abandonaran la política y respondieran ante estos delitos. Desde que llegué no ha vuelto a haber otro caso de corrupción política. Me llamaron chantajista cuando dije que si no abandonaban sus actas no apoyaríamos la investidura de Susana Díaz. Y así fue, se fueron y dejaron de estar aforados y tuvieron que enfrentarse a los tribunales de justicia. Me siento orgulloso de haberlo hecho, no por tener algo en contra de ellos, sino porque no se puede estar en una institución pública cuando uno está imputado y ha sido condenado y ratificado por el Supremo”, sentencia Juan Marín.