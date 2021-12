Juan Luis Galiacho, en TRECE: "Creo que no es el momento para que el Rey Juan Carlos regrese a España"

Varios medios de comunicación afirman que Juan Carlos I desea volver a La Zarzuela y con una asignación económica ¿Puede venir? ¿Alguien se lo puede prohibir? Juan Luis Galiacho, director de ‘elcierredigital.com’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para opinar sobre este tema: “Yo creo que no va a venir antes de Navidad. No es el momento. La Casa Real no está de acuerdo y el Gobierno tampoco, aunque no tiene ningún problema de entrar en España”.

El periodista José Antonio Zarzalejos, publicaba en ‘El Confidencial’ que el rey emérito desearía volver a España, pero con una asignación económica. “El rey lo que está buscando es una inmunidad. Piensa “soy el rey emérito, vivo en zarzuela y voy a tener mi asignación de los presupuestos” … Eso es lo que busca. Yo pienso que no va a venir porque todavía no tienen esa inmunidad y pienso que, fundamentalmente, hay que cerrar el tema del delito fiscal y sus asesores le han dicho que su estancia en España debe ser temporal porque no tiene esa inmunidad que le permita estar con tranquilidad absoluta en España”, apunta Galiacho.

Corinna Larsen, el pasado año, interpuso una demanda contra Don Juan Carlos por acoso y difamación. Por su parte, el rey emérito defiende que tiene inmunidad frente a la Corte británica, por lo que, ahora, el juez británico debe decidir si puede juzgarle habiendo sido rey y formando parte de la Familia Real.

¿Sigue siendo inmune Juan Carlos I?

Juan Luis Galiacho señala que “el juez de la Corte británica tiene que decidir. Este no es el momento más oportuno para que venga a España con tranquilidad. Los asesores le dicen que de momento no, y el jefe de la Casa Real tampoco está por la labor. Muchos estadistas apuntan que la imagen de Felipe VI está subiendo y esta llegada del rey emérito no favorecería esa subida”.

¿Por qué no se ha archivado la investigación de la Fiscalía?

El director de ‘elcierredigital.com’, Juan Luis Galiacho, explica que “si tú tienes un fleco que no has cerrado siempre lo puedes alargar. No va a variar la determinación de la Fiscalía sobre los delitos fiscales, pero todavía falta alguna prueba que llegar y la están estirando para seguir teniendo atada esta posible llegada de Juan Carlos. A partir de ahí creo que se barajaran las posibilidades de cómo puede volver Juan Carlos a España, pero tendría que estar muy limpio todo. Mientras tanto, la estancia puede ser temporal, sería de tontos venir a España cuando todavía esto no está cerrado”. Además, Galiacho añade que “va mucha gente a verlo, está muy bien físicamente. Todo está bien dentro de ese retiro dorado y familia y amigos le visitarán estas Navidades”.

