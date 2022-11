Juan Lobato sobre la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, en TRECE: "No he dicho que sea una ministra"

Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar por qué considera que en la Comunidad de Madrid “en lugar de ir a mejor, vamos a peor” en la sanidad pública.

“Me preocupa la calidad de vida de la gente. Si tienes que ir a un centro de salud, lo primero es que esté abierto y lo segundo que te encuentres a un médico de carne y hueso”, advierte Lobato y explica si está justificada la huelga en la sanidad madrileña: “Los sindicatos convocan por sus derechos laborables, pero yo pongo el foco en si la gente en Madrid tiene una mejor sanidad que hace tres años”. Juan explica que las listas de espera se han incrementado este año. “Madrid tiene la mejor sanidad de España, los mejores hospitales y profesionales. Lo digo hasta delante de Ayuso, pero lo que digo es que no podemos ir a peor”.

Sobre la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan recuerda que su candidatura “ya está decidido y aprobado” y explica, sobre sus adversarias directas, que “no me preocupa ni Ayuso ni Mónica García. Me encanta debatir con las dos. No es que compita más con una que con otra, el PSOE compite consigo mismo para recuperar su situación”. Juan Lobato explica cuál es su relación con Ayuso: “Le he mandado 21 cartas con 21 propuestas”. También

Sobre la alcaldía de Madrid, aunque no ha querido desvelar el nombre, ha dado algunas pistas: “Los militantes decidirán. Me he encargado de que haya candidaturas potentes y seguro que las habrá. He dicho que en Madrid va a ser una mujer, no he dicho que sea ministra. Es una persona muy preparada, con una experiencia y una solvencia para tener un proyecto para Madrid. No es momento de decir el nombre, lo tendrá que decir ella”. Han sido algunos los que creyeron que el candidato iba a ser Jorge Javier Vázquez: “No me lo creía, de hecho, hablé con él esa misma tarde”, recuerda entre risas.

Además de estos temas, Juan Lobato también se ha pronunciado sobre el Estado de las Autonomías: “Siempre ha funcionado y hoy España va a mejor gracias a las autonomías. Lo que echo de menos es que esté vinculado a un modelo de financiación lógico y ordenado”. Por otra parte, Juan Lobato explica cómo pretende “eliminar el impuesto de patrimonio y de sucesiones al patrimonio productivo en Madrid”.