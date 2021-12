Juan José Badiola responde sobre cuántas dosis de refuerzo puede recibir una misma persona: "Ha quedado claro"

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha informado este martes de que se está estudiando reducir las cuarentenas en los contactos estrechos sin síntomas, un planteamiento que también ha puesto sobre la mesa el viceconsejero madrileño de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, pues advierten de que la sexta ola precisa ser abordada con medidas diferentes.

Lo que se está analizando es si, por ejemplo, es necesario que un contacto estrecho sin síntomas guarde cuarentena de diez días en vez de cinco, si a todos los contactos hay que hacerle una PCR o un test, o si la trazabilidad de los casos se debería quedar solo en aquellos no vacunados o que tengan síntomas, ha detallado.

En 'El Cascabel' de TRECE ha estado el experto en enfermedades transmisibles, Juan José Badiola, que ha valorado positivamente esta medida: "Me parece bien en estas circunstancias, con esta variante que es la predominante en estos momentos. Es verdad que esta variante es muy contagiosa, como se ha visto, pero sí es cierto que la mayoría de los casos son leves o incluso mucho de ellos asintomáticos. Es lógico que las comunidades se pregunten si tiene sentido mantener diez días de obligada cuarentena y con el impacto que eso está teniendo. En España el problema lo vemos en el sistema sanitario, hay médicos que están diez días aislados y no se puede prescindir de ellos. También me parece una buena medida preventiva que no se quiten la mascarilla en los siguientes cinco días".

Además, se ha referido a la efectividad y a la verdadera función de las vacunas que se han inoculado hasta ahora: "Lo que ha pasado es que las vacunas que se han utilizado hasta ahora en Europa han supuesto un gran logro por evitar que muchas personas terminen en el hospital, esa es la gran ventaja. Pero no han sido vacunas que fueran capaces de prevenir el contagio. Lo que se ha hecho es potenciar la inmunidad de las personas que estaban a punto de perderla y en términos prácticos ha sido así. La esperanza del futuro la tenemos puesta en que las vacunas que vayan a salir sí sean capaces de prevenir también los contagios.

También, Badiola ha celebrado la aparición de antivirales, fundamentales para tratar los contagios de cara al futuro: "Hay algo de lo que se habló poco y ya está aquí: ya tenemos antivirales. Eso es una gran noticia que no se ha comentado apenas. Hay dos empresas que tienen antivirales comprobados. Esos antivirales son una herramienta que nos permite tener un escudo fuerte para que la medicina pueda luchar contra esta pandemia u otra que se pueda producir en un futuro".

"La preocupación del coronavirus se genera en el miedo a sufrir una enfermedad grave o el miedo a morirse. Creo que se debe jugar con los dos. Con la prevención, mejorando las vacunas, y con el tratamiento, productos que sean específicos y antivirales contra este virus", ha explicado el experto.

Por último, Badiola no ha puesto cifra cuándo ha sido preguntado sobre cuántas vacunas de refuerzo puede recibir una misma persona, subrayando la fortaleza de los más jóvenes, grupo población que más se vacuna contra otras patologías: "El cuerpo humano aguanta mucho, lo ha demostrado. Hay tenemos el caso de los niños. Los niños reciben muchas vacunas, es el sector de la población que más vacunas recibe en un periodo de tiempo más corto. Lo que ha quedado claro es que la duración de las vacunas, sobre lo que se especuló en su momento, es de unos seis meses máximo. A partir de los seis meses, en ciertos sectores de la población, la inmunidad ha empezado a decaer. Por eso se ha recomendado esta vacuna de refuerzo".