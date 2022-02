Juan García-Gallardo, en TRECE: "Casado ha cometido el error de pretender que Vox regale sus votos al PP"

El debate respecto a la composición del próximo gobierno autonómico en Castilla y León está marcando la actualidad de la crónica política en las últimas horas. Las posturas respecto a la integración de Vox, con 13 procuradores, en un gobierno junto al Partido Popular, se empiezan a fijar, aunque todo se encuentra en una fase primeriza.

Sobre esta cuestión y sobre el posible apoyo de Vox a Alfonso Fernández Mañueco se ha pronunciado el candidato de la formación liderada por Santiago Abascal, Juan García-Gallardo, en TRECE, refiriéndose a las palabras que pronunció el propio Abascal el pasado domingo, sugiriendo que García-Gallardo debería ser el número dos de Mañueco: "Con la alegría del momento, Santiago Abascal dijo lo de que tenía cara de vicepresidente de la Junta. Hoy ha dicho que estamos dispuestos a sentarnos y que primero deberemos hablar de programa y después de cargos".

Además, García-Gallardo ha definido la postura que va a defender su partido en las negociaciones: "Más claro no lo hemos podido decir durante toda la campaña. Nosotros veníamos a integrar el Gobierno. Estas elecciones eran un punto de inflexión para Vox y queríamos entrar en el Gobierno. Sabíamos que íbamos a ser decisivos y creíamos que era el momento de asumir esa responsabilidad para aplicar las políticas de Vox desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León".

En este sentido, el candidato de Vox se ha referido a las palabras de Pablo Casado este martes en la Directiva Nacional del PP, con las que ha defendido que las negociaciones se basarán en los principios del partido: "Hay una cosa que pienso que va a entender perfectamente Pablo Casado: el Partido Popular ha conseguido 31 procuradores y la mayoría absoluta está en 41. Si quieren pactar con nosotros, que tenemos 13, tendremos que aplicar de manera relativa, en función de la representación que tenemos cada uno, parte de nuestro programa. Ojalá yo hubiera obtenido una mayoría absoluta para aplicar la integridad de nuestro programa y nuestros principios. Pactar es ceder, y el señor Pablo Casado ha cometido el error de pretender que Vox vaya a regalar los votos al Partido Popular. Ya le anticipo que eso no va a suceder".

"Nosotros partimos con ventaja en esta negociación porque ya lo hemos dicho en campaña. Hemos estado hablando del campo, de la industria, de la necesidad de incentivar la natalidad y de bajar impuestos. También habrá que derogar ese marco de normas de la izquierda que el Partido Popular aplicó. Además, tendremos que recoger las reivindicaciones justas de las provincias, esa España olvidada durante décadas por los grandes partidos", ha reiterado Juan García-Gallardo en TRECE.

Sobre la postura del PP, el candidato de Vox ha vuelto a pedir a Pablo Casado que haga una reflexión tras las palabras de este martes: "Hemos venido a defender los intereses del campo, a defender la industria de Castilla y León, hemos visto decenas de miles de empresas irse de esta tierra en los últimos años. Hemos pedido una bajada de impuestos, porque han estado detrás de la marcha de estas empresas. En Castilla y León está el impuesto anacrónico que no está en otras regiones como la Comunidad de Madrid. Tenemos un tramo de IRPF mucho más alto en comparación con los que hay en las comunidades limítrofes, incluso en Portugal. A mí me sorprende que el señor Casado haya hecho unas declaraciones tan gruesas y le invito a la reflexión y a la prudencia".

"Creo que con las reivindicaciones que tenemos debería ser relativamente sencillo que podamos llegar a un acuerdo, que ha sido el mandato de los electores de Castilla y León. Yo he dejado una vida mucho más cómoda, he aparcado mi vida profesional, no para cederle gratis mis votos al Partido Popular, sino para dar un cambio de rumbo a Castilla y León. Eso ha quedado claro y si no hay un cambio de rumbo para esta región nosotros no vamos a integrar ni a votar a favor de ningún Gobierno", señala el candidato de Vox.

Por último, García-Gallardo ha informado que no se abstendrán en una posible investidura de Mañueco si llega acuerdos con otras formaciones, como con los partidos provinciales y Ciudadanos, pero sin conseguir la mayoría absoluta: "Les faltarían dos y nosotros tenemos 13. O el Partido Popular da un cambio de rumbo a Castilla y León o Vox no va a votar a favor, ni tampoco se va a abstener".